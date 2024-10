Mansour Faye : «Qu’est-ce qui fait paniquer ces ‘Pastéfiens’ ?»

Le 17 novembre 2024, les Sénégalais seront à nouveau appelés aux urnes pour les élections législatives anticipées. A moins de deux mois de ce rendez-vous, candidats et militants font déjà monter la pression. C’est le cas de Mansour Faye qui s’est attaqué au nouveau régime dans une publication sur sa page Facebook.

« Pardi! Qu’est-ce qui fait paniquer ces « Pastéfiens et néo-pastéfiens » à la suite de la publication des listes (provisoires) des coalitions devant participer aux prochaines joutes électorales », s’interrogent-il.

Il poursuit : « La surprise de voir de fortes inter coalitions se dresser en face d’eux! ou très certainement de découvrir SEM Macky Sall tête de liste de la coalition TWS (Tammy Wallu Sénégal) ! Et paaffff!!, des menaces et encore des menaces et toujours des menaces ».

L’ancien ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement de conclure dans ses propos repris par Seneweb : « Je le dis et le répète: à l’endroit de ces théoriciens de « Kou déh, sa yaye juraat », « Mortal Kombat » et leurs sbires que dans ce Sénégal, ces genres de pratiques ne passent pas et ne passeront jamais ».