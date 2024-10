And Gueusseum condamne «la sanction dégradante» infligée à Ansoumana Dione

And Gueusseum apporte son soutien indéfectible au Président de l’Association Sénégalaise de Suivi et d’Assistance aux Malades Mentaux en l’occurrence monsieur Ansoumana DIONE l’inlassable souteneur de And Gueusseum dans tous ses légitimes combats en faveur d’une Action sociale préventive, curative et promotionnelle pour les cibles vulnérables que sont les malades mentaux, les groupes marginaux et autres personnes en situation de handicap.

Dès lors And Gueusseum condamne fermement la sanction dégradante par sms infligée à Ansoumana, foulant aux pieds les règles les plus élémentaires du Code du Travail en matière de sanctions ou de licenciement.

And Gueusseum rappelle au Directeur général de l’Action Sociale (DGAS) qu’elle attendait plus de sa part, lui dont la nomination au poste de Directeur Général de l’Action Sociale, consacrant le retour du Social aux Sociaux, a été saluée en son temps par une déclaration.

And Gueusseum en appelle à la responsabilité et rappelle que Ansoumana mérite d’être élevé au rang de COMMANDEUR (si cela ne dépendait que nous) dans les ordres nationaux pour sa constance dans le bénévolat et le sacrifice pour la cause de la santé mentale, parent pauvre du système sanitaire et social dans la précarité et le dénuement le plus total tant en ressources humaines, infrastructures, équipements et moyens financiers que l’indomptable et l’imperturbable ANSOU tente désespérément de combler.

Enfin « Chasser » une icône de la défense et la protection des malades mentaux errants le jour même de la célébration de la journée mondiale de la santé mentale juste, à cause de ses critiques portées contre le Ministre de la Santé et de l’Action sociale relève d’un manque de reconnaissance et d’élégance qu’elles qu’en soient les raisons avancées par l’autorité.

Fait à Dakar, le 12 octobre 2024.