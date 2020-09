Mansour, un long catalogue de failles…

A la réélection du Président Macky en 2019, Mansour Faye est maintenu dans l’attelage gouvernemental mais, il change de poste. Il arrive au Ministère du Développement Communautaire et de l’Équité Territoriale.

Là , Mansour est tout sauf imbu d’éthique. Lors du lancement du Programme de Résilience Économique et Social ( PRES) pour atténuer les chocs liés à la pandémie du Coronavirus ou Covid-19, il est vite mis sur orbite. Il pilote l’opération de distribution de vivres destinés aux populations sénégalaises. Il manie des sommes pharaoniques (plus de 64 Miliarrds ) et choisit ses amis, proches et autres connaissances pour les octroyer les marchés du riz, pâtes, huile , savon, etc.

Jusqu’à ce jour, il est dans l’incapacité de brandir les factures de livraison de ces denrées. Mansour se mêle aussi de tout. On l’a accusé aussi de criminalité faunique sur 3 gazelles oryx au sujet de l’affaire du Ministre de l’Environnement et du Développement Durable, Abdoul Karim Sall. Il sortait des explications tirées des cheveux et allait jusqu’à brandir une plainte contre ses dénonciateurs. Dans quel pays sommes-nous ?

Avec Mansour, c’est vraiment tout un catalogue de failles à fouilleter…