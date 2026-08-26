Maoulid, le sens de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (SAWS) (Par Ansoumana DIONE)

Une nuit arrive. Oui, celle de la commémoration de la naissance d’un homme exceptionnel, de par sa beauté, sa bonté, son sens du mesure, de pardon, du respect et d’amour à toutes les créatures, animaux, nature et être humain qui reconnaissent, à l’unanimité, sa suprématie incomparable et inégale. Mouhamed (SAWS) qui est né en Arabie, fils de Abdallah et de Amina, est reconnu par l’humanité toute entière qu’il demeure et reste l’homme le plus célèbre de tous les temps, le plus généreux et le plus courageux, le croyant offert en ensemble pour tout croyant, d’hier à aujourd’hui, et jusqu’à la fin des temps.

Ce 25 août 2026 marque l’anniversaire d’une naissance exceptionnelle et unique en son genre. Une arrivée qui avait été longtemps annoncée par tous les prophètes qui l’ont précédé et attendue par toutes les créatures. Sa naissance a transformé le monde, avec une lumière si éblouissante qui continuera à briller jusqu’à la fin des temps. La naissance du Prophète Mouhamed (SAWS) a apporté le bonheur, la joie sur terre et restera un salut éternel pour toutes les créatures. Sa venue au monde est synonyme de justice, transparence, droiture, fidélité, sécurité, puissance, connaissance, courage, sincérité…

Une telle nuit qui arrive dans quarante-huit heures est à préparer avec tous les honneurs et rien absolument ne sera de trop pour fêter, chanter les louanges de celui qui a été à l’origine de toute créature. Que l’on soit riche ou pauvre, petit marchant, employé, policier, gendarme, paysan, Directeur, Député, Ministre, Roi ou Président de la République, tous doivent célébrer cette naissance et l’on n’a pas besoin d’être un savant pour comprendre la nécessité de la plus grande et si belle commémoration que le monde ait connue. Mouhamed (SAWS) est notre sauveur, suffisant pour célébrer toujours sa naissance.

Moi, Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), je serai, s’il plaît à Dieu, comme chaque année, à Saint-Louis, au quartier Goxu Mbacc, chez Ghoulam Rassoul, à partir de ce dimanche 23 août 2026 jusqu’au lendemain de la célébration de la naissance du Prophète Mouhamed (SAWS), prévue ce 25 août 2026. Cette nuit n’est pas destinée à dormir. En ce 21e siècle où toutes idéologies ont échoué face aux sempiternels problèmes de l’humanité, son nom, sa vie et ses enseignements restent encore la seule solution.

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)