Mme Marième FAYE SALL, une Première DAME de Fer jouant un Rôle Incontournable dans l’appareil d’Etat au Sénégal avec une Vraie Valeur Ajoutée pour le Social au Sénégal…(Par Mr Elhadji Amadou Lamine DAFFE)

Aujourd’hui Il serait important de mettre en exergue les réalisations de la Première DAME du Sénégal, Mme Marième Faye Sall qui a mis en place plusieurs actions sociales depuis la nomination du Président de la République son Excellence Macky Sall, au pouvoir en 2012.

Voici un aperçu de ses principales initiatives :

ü Lutte contre le cancer : Marième Faye Sall a lancé une campagne de sensibilisation pour la lutte contre le cancer, notamment le cancer du col de l’utérus. Elle a également mis en place un centre de dépistage gratuit dans la région de Fatick.

ü Promotion de l’éducation : La Première DAME a créé la Fondation Servir le Sénégal, qui vise à promouvoir l’éducation et la formation professionnelle pour les jeunes filles. Elle a également participé à la mise en place de plusieurs écoles et centres de formation professionnelle à travers le pays.

ü Assistance aux personnes vulnérables : Marième Faye Sall a lancé plusieurs initiatives pour aider les personnes vulnérables, notamment les enfants en situation de rue et les personnes âgées. Elle a également contribué à la mise en place de plusieurs centres pour les personnes atteintes de maladies mentales.

ü Promotion de l’entrepreneuriat féminin : La Première DAME a mis en place un programme visant à promouvoir l’entrepreneuriat féminin à travers le pays. Le programme fournit des financements et des formations aux femmes entrepreneurs pour les aider à lancer ou développer leur entreprise.

ü Assistance aux victimes de catastrophes naturelles : Marième Faye Sall a participé à plusieurs initiatives visant à aider les victimes de catastrophes naturelles, notamment les inondations. Elle a également contribué à la mise en place de plusieurs centres de traitement des eaux usées dans les zones touchées par les inondations.

En somme, Marième Faye Sall a accompli un travail considérable en tant que Première DAME du Sénégal, en mettant en place de nombreuses initiatives sociales pour aider les populations les plus vulnérables du pays.

De surcroît, Mme la Première DAME Marième Faye Sall est une personnalité discrète, engagée dans des actions sociales pour améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises jusqu’au jour d’aujourd’hui. Elle a créé la Fondation Servir le Sénégal en 2013, qui travaille dans plusieurs domaines tels que la santé, l’éducation, la culture, la promotion de la femme et de l’enfant, et la lutte contre la pauvreté.

Parmi les actions sociales menées par la Fondation Servir le Sénégal, on peut citer :

Ø La construction de centres de santé et d’infrastructures sanitaires dans plusieurs régions du Sénégal.

Ø La distribution de médicaments et de matériel médical dans les zones rurales.

Ø La mise en place d’un programme de parrainage pour les enfants défavorisés, afin de leur assurer une éducation de qualité.

Ø La création d’un centre de formation professionnelle pour les femmes, afin de leur permettre de se former et de trouver un emploi.

Ø L’organisation de campagnes de sensibilisation pour lutter contre la malnutrition, le paludisme, le VIH/SIDA et d’autres maladies.

Mme la Première DAME Marième Faye Sall est également très active dans la lutte contre la pauvreté et la promotion des droits des femmes et des enfants. Elle a créé des programmes pour encourager l’autonomisation des femmes et la participation des jeunes dans la vie économique du pays.

Le rôle de la Première DAME Mme Marième Faye Sall dans l’appareil d’État du Sénégal est très important, voire incontournable, même si elle n’occupe pas de position officielle au sein du gouvernement. En tant que conjointe du Président, elle bénéficie d’une certaine visibilité et d’un accès privilégié aux décideurs politiques et aux institutions du pays en participant à un fort impact social afin d’aider les couches sociales les plus démunies du Sénégal.

La Première DAME a utilisé cette position pour mener des actions sociales en faveur des populations sénégalaises, en particulier les plus faibles. Elle a créé la Fondation Servir le Sénégal, qui travaille dans plusieurs domaines tels que la santé, l’éducation, la culture, la promotion de la femme et de l’enfant, et la lutte contre la pauvreté. La Fondation a ainsi pu bénéficier de l’appui des institutions publiques et privées pour mener à bien ses actions.

En outre, la Première DAME Marième Faye Sall est également très active dans la promotion des droits des femmes et des enfants, et dans la lutte contre la pauvreté. Elle a créé des programmes pour encourager l’autonomisation des femmes et la participation des jeunes dans la vie économique du pays.

Ø Rappelons aussi que le rôle de la Première DAME dans l’appareil d’État est donc important, car elle peut aider à sensibiliser l’opinion publique sur des questions sociales et politiques importantes, et travailler en collaboration avec les institutions publiques et privées pour améliorer les conditions de vie des populations. Sa position peut également lui permettre de mettre en avant des enjeux souvent négligés ou sous-estimés, et de mobiliser des ressources pour y répondre.

En somme, Mme la Première DAME Marième Faye Sall mène des actions sociales importantes pour améliorer les conditions de vie des populations sénégalaises, en particulier les plus défavorisés

La Fondation Servir le Sénégal, dirigée par la Première DAME de la République du Sénégal, Marième Faye Sall, a été créée en 2013, un an après l’élection de son époux, Mr le Président Macky Sall, à la présidence de la République. Depuis sa création, la Fondation a lancé plusieurs initiatives et programmes pour améliorer les conditions de vie des populations vulnérables au Sénégal.

L’un des principaux domaines d’intervention de la Fondation Servir le Sénégal est la santé. La Fondation a mis en place des programmes de lutte contre les maladies telles que le cancer du sein, le diabète et la drépanocytose. Elle a également lancé un programme de don de sang pour aider les hôpitaux à disposer de suffisamment de sang pour les patients en besoin. En outre, la Fondation a construit des centres de santé dans plusieurs régions du pays, offrant des soins de santé gratuits ou à faible coût aux populations locales.

Un autre domaine d’intervention important de la Fondation Servir le Sénégal est l’éducation. Elle a mis en place des programmes pour fournir des fournitures scolaires et des uniformes à des élèves défavorisés. Elle a également construit des écoles dans des zones reculées où l’accès à l’éducation est limité. La Fondation offre également des bourses d’études à des étudiants méritants, leur permettant de poursuivre leurs études dans des universités de renommée mondiale.

La Fondation Servir le Sénégal à travers la Première DAME, intervient également dans les domaines de l’eau, de l’assainissement et de l’agriculture. Elle a construit des puits dans des villages qui n’ont pas accès à l’eau potable et a fourni des semences et des outils agricoles à des agriculteurs pour améliorer leur production et leur niveau de vie.

En plus de ses programmes de développement, la Fondation Servir le Sénégal est également impliquée dans des initiatives culturelles et sportives. Elle organise des événements pour promouvoir la culture sénégalaise et a créé une équipe de football pour les jeunes, offrant ainsi une opportunité de sport et de loisirs pour les jeunes.

La Fondation Servir le Sénégal dirigée par la Première DAME de la République, Marième Faye Sall, a eu un impact significatif sur les conditions de vie des populations vulnérables du Sénégal depuis sa création en 2013 jusqu’à nos jours en 2023. Ses programmes dans les domaines de la santé, de l’éducation, de l’eau, de l’assainissement, de l’agriculture et du sport ont contribué à améliorer le bien-être des Sénégalais, en particulier ceux qui sont dans le besoin.

En conclusion, nous pouvons dire avec abnégation que Les faits sont têtus disait Vladimir Ilitch ‘‘Lénine’’, Nous ne serions de ceux qui les empilent pour atteindre une conclusion déjà établie. Mais de ceux se tournant vers un avenir qui s’annonce radieux, fait de travail, d‘engagement mais aussi d’humilité devant les actions sociales de grande envergure de MME la Première DAME de la république du Sénégal depuis l’accession du Président Macky Sall à la tête de l’exécutif 2012. Ainsi ceci ne saurait que mettre en exergue la multi dimensionnalité de notre modèle à travers la Fondation Servir le Sénégal.

Lionel Jospin, Premier Ministre sous la Vème République Française énonçait « Il ne faut pas confondre instruction, culture générale et compétence professionnelle. » Nous lui opposons un NON catégorique et brandissons avec fierté et abnégation l’étendard portant l’effigie MME la Première DAME MME MARIEME FAYE SALL fidèle compagne de notre Président de la République son Excellence MACKY SALL.

Pour toutes ces raisons nous, membres de la coalition Nantagué ASKAN WI, nous posons toujours e n sentinelle pour veiller à la vulgarisation des réalisations de ceux qui se sont engagés résolument sur la voie d’un Sénégal Émergent notamment celle de notre Première DAME MME MARIEME FAYE SALL, de façon cartésienne, pragmatique sans que la Passion ne l’emporte sur la Raison afin que nos actions convergent vers les valeurs humaines et professionnelles de notre modèle féminin sénégalais.

Auteur Mr Elhadji Amadou Lamine DAFFE,

Secrétaire général de la COALITION NATANGUE ASKAN WI.

Expert financier

Consultant Supply chain management