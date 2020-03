Mariés depuis 60 ans, ils meurent du coronavirus à 2 heures d’intervalle

Severa Belotti, 82 ans, et son mari Luigi Carrara, 86 ans, sont décédés du coronavirus en Italie.

Malgré une fièvre persistante, personne n’est venue les aider s’est insurgé Luca Carrara, leur fils. Ses parents sont restés confinés pendant 8 jours, malades, et livrés à eux-même.

Les époux, mariés depuis 60 ans, ont finalement succombé au virus et ce, à seulement deux heures d’intervalle. « Ils sont morts seuls, c’est ainsi que fonctionne ce virus » s’est attristé Luca.

« Vos proches sont laissés seuls et vous ne pouvez même pas dire au revoir, les étreindre, essayer de les réconforter » regrette-t-il.

Placé également en quarantaine avec sa famille, Luca a tenté d’aider ses parents à distance, en appelant le 112 afin d’alerter les secours de l’état de santé de ses parents. Mais personne n’est venue les voir.