Mary Teuw Niane dévoile son programme d’urgence pour la jeunesse

Notre programme d’urgence pour la jeunesse Sénégalaise

En attendant que le programme de transformation structurelle durable de l’économie porte ses fruits, résolve définitivement la question de l’offre d’emploi, nous mettrons en place, dès notre prise de fonction à la tête de l’État, le programme ÑAXX JËRIÑU NGIR DEFAR SUNU ËLËK.

Ce programme, durant cette période de transition, donnera du travail rémunéré à tous les jeunes dans des activités de construction d’infrastructures structurantes pour l’éducation, la formation, la santé, la culture, les villages, les quartiers, les villes, l’agriculture, l’élevage, la pêche, le désenclavement des villages, l’hygiène, le reboisement, l’éradication de la pollution par le plastique, etc.

Les jeunes, après une formation de trois à six mois suivant le métier offert et choisi, seront organisés en groupement d’intérêt économique (GIE). Ces GIE de jeunes seront mis sous la responsabilité d’une entreprise aguerrie du secteur concerné. Ces garçons et filles auront la charge de construire les infrastructures allouées à leur entreprise-mère.

Ce sera un travail rémunéré qui entrera dans la stratégie de mobilisation citoyenne de la population sénégalaise pour la construction des infrastructures de base indispensables à la marche vers le bien-être des populations : éradication des abris provisoires, écoles, centres polyvalents de formation professionnelle, centres de santé, médiathèques des villages modernes, routes et rues dallées, pistes de désenclavement, forages, accès à l’eau potable, électrification rurale, grands canaux de transport d’eau, digues et barrages antisels, enclos de vaccination du bétail, maisons des villages modernes, etc.

Les GIE de jeunes s’occuperont aussi de reboisement et d’aménagement dans les villages modernes et les villes de carrés d’espaces verts fleuris et de carrés de micro forêts en vue de reverdir notre pays.

Le programme aura en charge l’éradication de la pollution de notre pays par le plastique et de débarrasser notre pays des ordures et de la saleté pour faire du Sénégal le pays le plus propre d’Afrique.

Le programme participera aussi à l’éradication de l’analphabétisme dans notre pays.

Les jeunes en cours de formation recevront une bourse.

Aucun jeune qui le souhaite ne sera laissé en rade.

Le curriculum de formation aura pour objectif l’acquisition d’une compétence pratique et exécutable dès sa prise de fonction par le jeune.

Il intègrera une formation sur la citoyenneté et les soft skills pour aider le jeune à avoir les bons comportements dans son travail, son lieu de travail et le travail en équipe.

Le génie militaire, les eaux et forêts, le service d’hygiène, la direction de l’alphabétisation et le service civique national seront mis à contribution dans la formation, l’encadrement et l’accompagnement des jeunes.

Notre entreprise de transformation nationale réveillera la force et l’énergie en sommeil des jeunes pour la transformer en un instrument déterminant dans la marche accélérée vers le bien-être de nos populations.

Les politiciens incompétents et véreux, les officines internationales de financement du développement, les organismes internationaux d’influence idéologique ont tous installé dans nos tête que la jeunesse et la démographie de nos pays africains constituent un handicap insurmontable pour le développement de nos pays africains.

C’est un mensonge ! Un gros mensonge !

Notre jeunesse renferme un capital d’investissement dans notre développement qui dépasse tous les investissements financiers que notre pays peut lever.

Nos dirigeants enfermés et encadrés par les conseils et injonctions de certains bailleurs de fonds internationaux s’en sont détournés par manque de courage, incompétence et soumission.

Nous bâtirons le Sénégal en choisissant librement, obstinément notre voie, la voie d’un Sénégal souverain dans ses prises de décision.

La construction d’un développement porté par la force vivante et vivifiante de la jeunesse constituera une rupture totale avec les politiques défaillantes jusque là exécutées sans chaleur et sans ferveur.

Ces politiques ont toutes conduit à cette impasse insurmontable, à ces échecs répétifs, à la fin de l’espoir et à l’impossibilité d’un rêve de lendemain meilleur.

Notre entreprise de transformation nationale remettra l’espoir et le rêve d’un monde meilleur au cœur de la cité.

Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. Juma Mubaarak.

Dakar, vendredi 25 août 2023

Prof Mary Teuw NIANE