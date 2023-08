René Pierre Yehoume répond aux 142 intellos : « Ces falsificateurs ont tort »

L’ŒIL D’UN CITOYEN TÉMOIN DU PAYS !…Par René Pierre Yehoume

Cette sortie de Felwine Sarr et la pétition de 140 intellectuels nous poussent à dire que nous vivons des temps pitoyables où des exaltés , emmurés dans leurs certitudes imposent une fausse science et propagent des doctrines afin de jeter l’opprobre sur la gouvernance du président Macky Sall.

Ce ne sont pas des jeunes débutants dont l’égarement réclame indulgence .Non plus des adultes analphabètes qui ignorent qu’ils ignorent .Non ! Ces exaltés sont bardés de diplômes et ces inspirés sont des intellectuels qui défendent des doctrines sophistiquées ; en vérité, de faux hommes de science, des professionnels du voilement de la vérité qui cultivent la sainte ignorance.

Ces falsificateurs ont tort .

OSONS !

René Pierre Yéhoumé

Responsable APR Dakar plateau

Président du Moder Mouvement Pour La Défense de la république