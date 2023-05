Mary Teuw Niane pour la dissolution des «partis politiques de l’ombre»

Les partis de l’ombre…par Mary Teuw Niane

L’espace politique sénégalais foisonne de partis politiques.

Il y a plus de trois cent partis politiques. Plusieurs d’entre eux ne participent aux élections qu’à travers des coalitions d’autres depuis leurs naissances n’ont jamais chercher à aller dans des élections.

Certes il y a des Sénégalais solitaires qui pensent légitimement représenter une partie de l’opinion publique en créant leur parti politique et en se battant pour la reconnaissance et l’élargissement de leurs idées.

Il y a aussi beaucoup de zélateurs de la politique d’un autre type.

Nés il y a plusieurs décennies, ces hommes et ses femmes leaders de partis politiques travaillent consciemment ou inconsciemment pour les services des ministres de l’intérieur successifs depuis l’ouverture démocratique.

Il y en a dont la tâche est de venir en appoint pour grossir le nombre de partis de la coalition présidentielle des Présidents successifs, la rendre crédible par le nombre et la diversité de l’origine territoriale des dirigeants des partis membres.

Il y a d’autres partis dont le rôle est de renforcer l’opposition, d’avoir toujours une opposition crédible en nombre de partis pour renforcer la crédibilité de la démocratie sénégalaise au niveau international.

Les leaders de cette dernière catégorie de partis sont les rapporteurs de l’intérieur aux services du Ministère de l’Intérieur de ce qui se passe en temps réel dans les coalitions de l’opposition.

En réalité ces leaders sont des agents d’un autre niveau et d’un autre type des renseignements politiques des différents Ministres de l’Intérieur successifs.

Les pouvoirs successifs après les avoir dénoncés lorsqu’ils étaient dans l’opposition les utilisent à fond lorsqu’ils arrivent au pouvoir.

L’assainissement de notre démocratie passera par l’élimination difficile de ces partis politiques de l’ombre de l’espace politique.

Les Ministères de l’Intérieur à travers les agents multiples et variés des renseignements pourront toujours suivre l’espace politique comme ils le font avec l’espace médiatique et d’autres lieux d’activités sociales et politiques plus complexes à surveiller.

Les coalitions politiques de l’opposition se plaignent très souvent naïvement de l’existence de taupes du Palais, elles ne soupçonnent pas réellement que structurellement dès la constitution de ces coalitions les partis du Minstère de l’Intérieur en sont les membres fondateurs.

Ces partis n’ont pas la culture de la dissidence et de la contestation, ils ont la stratégie de la loyauté publique résistante à toutes les épreuves, ils sont les modèles de loyauté donnés en exemple.

Les espions les plus précieux ne sont-ils pas les intimes insoupçonnables de l’espionné ?

La morale de l’histoire est qu’il faut en tirer toutes les conséquences.

Il faut surtout éviter d’accuser injustement un leader politique de collusion avec le pouvoir en place alors qu’en réalité il n’exprime que son opinion même si elle est dérangeante.

C’est le meilleur moyen d’affaiblir une coalition de l’opposition en constitution.

Je vous souhaite une excellente journée sous la protection divine. Juma Mubaarak.

Paris, vendredi 26 mai 2023

Prof Mary Teuw Niane