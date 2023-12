Mary Teuw Niane sur les 3 millions de parrains : « C’est absurde »

Les 3 millions de parrains à la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) continuent de faire des vagues. Comme plusieurs autres candidats à la candidature, Mary Teuw Niane a évoqué la question. L’ancien ministre de l’Enseignement supérieur pense que l’annonce est faite dans un but précis.

« C’est peut-être pour dire que nous avons la moitié du corps électoral et que demain il justifie un hold-up électoral. C’est tragique », a-t-il soutenu. De son avis, c’est absurde car c’est la moitié des gens inscrits. « D’autres parlent de deux millions ou plus. Mais c’est absurde. (…) Il faut juste de l’intelligence car ils peuvent collecter trois millions 700 pour celui-là qui a annoncé le chiffre le plus élevé. Mais on ne peut déposer que 58900 parrains, pas plus », a-t-il indiqué sur le « Grand Oral » de Rewmi.

Le Président du mouvement pour la transformation nationale joue la carte de la transparence concernant le nombre de parrainage qu’il va déposer. « Nous sommes transparents par rapport à l’opinion et nous en avons plus de 50.000 (parrainages) et notre objectif est d’en avoir les 60 mille mais pas plus », a confié Mary Teuw Niane.