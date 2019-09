Massalikoul Jinane: Abdoulaye Sylla a mis 2 milliards

Le patron d’Ecotra n’a pas lésiné sur les moyens pour apporter sa contribution dans la construction de la grande mosquée de Massalikoul Djinane. Abdoulaye Sylla a participé à hauteur de plus de 2 milliards de francs CFA à l’édification de la mosquée. La révélation a été faite par le porte-parole du khalife général des mourides Serigne Bass Abdou Khadre dans les colonnes de nos confrères de e-media. « Abdoulaye Sylla est un talibé mouride exemplaire. Je demande aux autres talibés de prendre exemple sur lui. Chaque fois que l’occasion se présente, dès qu’il est sollicité, il prouve son appartenance et son allégeance à la communauté et à Serigne Touba », a dit Serigne Bass Abdou Khadre. Avant de révéler : « Je prends exemple sur la Mosquée Massalikul Jinane. Pour sa construction, Abdoulaye Sylla y a injecté plus de 2 milliards. Je tiens ces propos de Serigne Sidy Mokhtar Mbacké, le défunt Khalife général des Mourides. C’est lui qui me l’a dit personnellement ».

Et ce n’est pas seulement à la mosquée de Massalikul Jinane qu’il est intervenu sans que personne ne le sache. Il œuvre aussi pour les fils et descendants du fondateur du mouridisme. Quand des talibés sont allés lui faire part de leur intention de se cotiser pour réhabiliter le mausolée de Serigne Fallou Mbacké, le patron de Ecotra n’a pas hésité un seul instant. Il a pris la décision de tout refaire tout seul en tant que talibé.