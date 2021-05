« Matar Ba premier ministre »…La demande d’un membre de l’APR

« MONSIEUR LE PRÉSIDENT, LA PRIMATURE EST UN IMPÉRATIF CATÉGORIQUE »

Monsieur le Président de la République, permettez-moi, en ce mois bénis du Ramadan vous souhaitez DEWENETY

Et j’en profite de ce moment de pureté, vous demander solennellement de remettre le poste de Primature pour donner un nouveau souffle, une nouvelle orientation à votre mandat.

Monsieur le Président de la République, je m’estime trop petit pour m’immiscer dans la bonne marche de votre schéma gouvernemental, mais mon devoir de militant de base, me donne le droit et que je vois vous êtes animé d’une capacité d’écoute et d’entendre, je passe par ce canal de lettre ouverte dont je n’ai que le seul issu car nombreux sont ces sénégalais qui estiment et souhaitent le retour dans l’attelage gouvernemental, le poste de Premier Ministre.

Monsieur le Président de la République, à ce poste, en dépit de votre dévoué collaborateur MOUHAMAD BOUN ABDALLAH DIONE, il n’y aura un seul et unique serviteur sincère loyal en claire un élément important du dispositif à ce poste : le « soldat » MACTAR BA un serviteur ouvert généreux unificateur et qui n’a de préoccupation que votre réussite. Il est votre « soldat » qui se donnerait corps et âme pour vous mettre à l’aise dans la gestion de l’état.

Monsieur le Président de la République, avec votre dévoué et loyal et soldat « DINA DALAL KHELL YI TE YAKKAR DINEU AME SI LIGUEY BI ».

Je précise encore une fois je ne fais pas la promotion du ministre MACTAR BA et si je devais faire de promotion en premier je vais tarir d’éloges à monsieur le ministre SEYDOU GUEYE l’artisan de mon adhésion au parti APR en 2010 ou encore le DG des Domaines et Impôts ( j’en profite de l’occasion lui présenter mes sincères condoléances à la perte de notre maman) qui était mon promotionnaire de classe dont on a fait les beaux jours du lycée Alpha Molo BALDÉ de Kolda.

Je n’oublie pas le DG de l’ASP, Birame FAYE qui devrait nous valider le montage des secteurs du parti APR à la Médina en 2015 et qui au dernier moment n’a pas abouti pour cause d’hospitalisation de sa femme ou encore le DG de CDC, Cheikh Tidiane BA alias Messi le nouvel espoir de la jeunesse médinoise.

Monsieur le Président voilà pourquoi j’ai rédigé une nouvelle lettre ouverte, la réhabilitation de la primature me paraît indispensable et possible et votre homme de confiance MACTAR BA est le plus apte à diriger.

Je vous prie d’agréer Monsieur le Président de la République, Gardien de la Constitution, Bâtisseur d’innombrables chantiers, l’expression de ma très haute considération.

OUSMANE DIALLO

Militant APR Mbackeuneu MEDINA

Membre fondateur de MODER.