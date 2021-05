Avortement…La fille du chef de cabinet d’un ministre arrêtée !

Âgée de 17 ans et fille du chef de cabinet d’un ministre, C. Nd., élève au lycée Limamoulaye de Guédiawaye, est actuellement en détention dans les locaux du poste de police de Wakhinane Nimzaat pour une histoire d’interruption volontaire de grossesse.

La fille qui est tombée enceinte suite à des relations sexuelles avec son amant du nom de M. D. a été contrainte par sa famille d’interrompre sa grossesse. La mineure, qui a tenté de s’en débarrasser, a eu des complications.

Elle se tordait de douleurs après l’acte. C’est ainsi qu’elle s’est rendue au Centre de santé de Wakhinane Nimzaat pour apaiser sa douleur. Sur place, l’équipe médicale s’est rendue compte que l’élève avait fait un avortement clandestin.

Suffisant pour qu’elle saisisse la police de Wakhinane Nimzaat qui est venue cueillir la fille.