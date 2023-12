Mbacké : Lamine Sega Sy lance le mouvement « Sénégal en Marche »

Le landernau politique sénégalais s’est élargi avec le mouvement Sénégal en Marche qui est porté sur les fonts baptismaux et est lancé ce samedi à Mbacké. Faisant la lecture de la situation politique du pays, Lamine Sega Sy réclame plus de considération pour Mbacké qui du point de vue démographique occupe la première place dans le classement des départements du Sénégal. Par rapport à la situation actuelle de Mbacké, Lamine Sega Sy dira que Mbacké est malade et souffre de tous les maux. Il réclame en outre la mise en œuvre de l’eau potable dont le combat est porté par les populations de Mbacké.

L’initiateur de ce mouvement est Lamine Sega Sy qui a capitalisé plusieurs années dans le champ politique.

L’objectif de ce nouvel appareil politique est selon son initiateur de participer activement au développement économique et social du Sénégal et particulièrement de Mbacké, capitalise 27 ans d’expérience dans la politique et a réussi à cheminer avec le président Moustapha Niasse pendant plusieurs années. Il prône par la même occasion d’œuvrer pour que Mbacké retrouve sa place dans le pays.

Et le nouveau responsable du mouvement de dire que son choix pour soutenir la candidature aussi bien du pouvoir que de l’opposition dépend des orientations des jeunes du mouvement.

Pour finir, Lamine Sega Sy lance un appel aux candidats déclarés de la prochaine présidentielle afin qu’ils définissent les contours d’un partenariat à travers des programmes convaincants.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn