Mbacké : Le mouvement And Suxali rejoint le Pastef

C’est lors d’une assemblée générale que le Docteur Pape Ibra Diop et son mouvement And Suxali Mbacké a acté son ralliement dans le parti Pastef de Mbacké.

Selon le président du mouvement, cette initiative vise à mieux montrer son ancrage dans la marche du Pastef et contribuer activement au développement de Mbacké.

Le Coordonnateur départemental du parti du président Ousmane Sonko et une forte délégation est venu pour matérialiser cette adhésion totale du mouvement And Suxali Mbacké. Et Ahma Lo de saluer la venue de Docteur Pape Ibra Diop et de son mouvement pour rejoindre le projet Pastef. Il déclare que l’homme avait déjà épousé les valeurs et les principes du parti et s’est toujours distingué dans la longue marche jusqu’à l’atteinte des objectifs qui a conduit le président Diomaye Faye au pouvoir.

Peint comme un homme de valeur et généreux, Docteur Pape Ibra Diop a plusieurs fois démontré son engagement pour le rayonnement de Mbacké avec des actions réalisées dans le secteur de la santé, de l’éducation, de l’assainissement et d’appui à la jeunesse de Mbacké.

Dans son discours, le Coordonnateur Départemental de Pastef de lancer un appel aux militants de la première heure et ceux qui viennent d’intégrer le parti d’unir leur force pour offrir au président Ousmane Sonko une majorité éclatante au soir du 17 novembre prochain à l’assemblée nationale afin de permettre aux populations de bénéficier des avantages du projet avec le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye et du président Ousmane Sonko.

Voici les images

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn