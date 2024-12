Mbacké : Les enseignants en grève…voici la cause

L’intersyndicale départemental des enseignants de Mbacké a entamé une grève depuis le début de cette semaine. Un premier plan d’action avec un débrayage le lundi à 9 heures et une grève totale le mardi, une évaluation ponctuée par une rencontre avec les autorités académiques et le Trésor public, aucune solution n’a été retenue

Même si d’un côté il y avait une réelle volonté de payer une moitié et de réelle reste des indemnités de surveillance, de correction et de déplacement des examens du Baccalauréat et du BFEM (Brevet de Fin d’Etudes Moyennes lundi prochain, l’intersyndicale n’a pas accepté.

Du coup, un deuxième plan d’action marqué par un débrayage ce jeudi matin et une grève totale le vendredi et le samedi va être décrété. Et ce sont les élèves qui vont payer les pots cassés avec des déplacements en vain.

Selon nos sources, le nouvel inspecteur de l’éducation et de la formation affecté récemment a hérité de cette affaire délicate du fait de la mauvaise qualité de traitement des dossiers des examens par l’ancien inspecteur Ndiaga Bâ muté à Kebemer.

L’inspecteur du Trésor public a constaté des irrégularités sur le nombre d’enseignement qui avoisine plus de 1500 dans l’inspection de l’éducation et de la formation du département de Mbacké. L’argentier départemental a jugé le nombre élevé et par conséquent il a retourné le dossier pour plus de clarté.

Pour rappel, un protocole d’accord entre les syndicats d’enseignants et le gouvernement avait été signé et qui stipule que les indemnités soient payées au plus tard le 30 novembre de chaque année mais à Mbacké cette entente n’a pas été respectée et l’intersyndicale a jugé utile d’engager le combat avec les autorités académiques au grand dam des élèves qui viennent de loin pour rallier les écoles de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn