Manifestations à Mbacké…les failles de nos forces de défense et de sécurité

A Mbacké, les affrontements entre les forces de l’ordre et les jeunes ont coloré le vendredi qui d’ordinaire se caractérisait par un calme tel une journée morte car c’est un jour non travaillée dans la capitale du mouridisme.

Avec le meeting avorté de Ousmane Sonko à Mbacké, les forces de l’ordre se sont frottés aux jeunes surexcités. Aux jets de pierres, les policiers et gendarmes répondaient par des jets de grenades lacrymogènes

Mais dans leurs façons de faire, on a pu quand même déceler un certain nombre de faille qui pourrait coûter très cher aux forces de maintien de l’ordre.

Alors que les affrontements allaient bon train, quelques jeunes de Mbacké ont tendu de l’eau et du café Touba à des policiers qui l’ont pris et bu sans arrière-pensée. Et si cette eau ou ce café contenaient du poison ?

Pire encore, on a vu la vidéo sur les réseaux sociaux, un policier qui tenait un discours hostile au gouvernement de Macky Sall et entouré de jeunes qui filmaient son intervention.

Autant d’actes qui démontrent le manque de professionnalisme de la part des éléments de la police.

En tout état de cause on ne doit pas montrer la défaillance des dispositifs de maintien de l’ordre.

Avec le rythme où vont les choses, on risque de fragiliser les forces de défense et de sécurité qui sont déployés sur le terrain ce qui sera une porte ouverte aux dérives répétés des manifestants et des casses comme ce fut le cas à Mbacké.

Avec un entraînement plus accru, les jeunes éléments des forces de sécurité ont intérêt à être plus professionnel pour ne pas prêter le flanc face à la furie des jeunes.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn