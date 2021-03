Mbacké : L’ODGAM s’engage dans la lutte contre le Covid 19

L’organisme Départemental de Gestion des Activités de Masse de Mbacké, en collaboration avec la Mairie et la commune s’est engagé pour une campagne de sensibilisation sur le respect des mesures barrières et la vaccination contre le Coronavirus.

Selon le président Matar Sarr en compagnie des autres responsables de l’ODGAM, l’objectif entre en droite ligne dans les missions que la structure nationale s’est assigné. Et cette activité est l’une d’entre elle. Et le Président Matar Sarr de dire porter le message de l’ONGAM et de son président Ousmane Iyane Thiam. Sur ce , des instructions seront données aux associations affiliées à la structure départementale de Mbacké pour la réussite de cette activité.

Monsieur le secrétaire municipal venu représenter le Maire Abdou Mbacké Ndao absent du territoire, l’engagement de l’ODGAM est salutaire car tout le monde a son mot à dire dans la lutte contre le Covid 19.

A noter que des responsables venus de partout ont assisté à la rencontre. Parmi eux, on peut citer Sohibou Mbengue et Abdou Dia du bureau national, des présidents d’ASC Serigne Dia, Ndiaga Nokho et de Abdou Diop de Touba.

Pour finir, la structure lance un appel aux autorités locales et particulièrement aux chefs religieux pour une grande implication de tous pour booter le Covid 19 hors du territoire communal et du Sénégal en général.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn