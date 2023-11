Mbacké : Mamadou Badiane offre un lot de 10 ordinateurs au Cem Gaindé Fatma

Le coordonnateur du mouvement Ensemble Pour Mbacké a encore fait parler de sa générosité débordante.

Après la santé avec du matériel médical et une ambulance médicalisée offert au Centre de santé, un camion pour le ramassage des ordures et du matériel de nettoiement pour la mairie, un bus pour le transport de l’équipe de football, c’est autour du Collège d’enseignement moyen Gaindé Fatma de recevoir les largesses de Mamadou Badiane.

Un lot de 10 ordinateurs d’une valeur de plus d’un million de francs a été offert cette fois ci au Cem Gaindé Fatma.

Selon le principal du collège Youssou Mboup, ce don est venu à son heure car en plus du manque d’ordinateurs, cela permettra à l’administration de mieux travailler avec la plate-forme Planète qui va donner une sérieuse occasion aux parents, aux élèves et à l’administration de mieux gérer les emplois du temps, les absences mais aussi et surtout les contenus des enseignements apprentissages à l’heure des nouvelles technologies de l’information et de la communication.

Représenté par une délégation composée de Mamadou Thiathio Mbaye, Abdou Aziz Diop et Bathie Thioub, ce dernier dira que le généreux donateur n’a fait que répondre à l’appel de la communauté car celui qui investi dans l’éducation, investi par la occasion pour la communauté et que Mamadou Badiane est inscrit dans cette logique.

Au nom de l’association des parents d’élèves, Abda Fall vice-président de ladite structure s’est félicité du geste de haute facture apprécié positivement par toute la communauté éducative tout en rappelant les bonnes actions que Mamadou Badiane a octroyé à la population de Mbacké.Devant le corps professoral, le gouvernement scolaire et l’administration, Abda Fall de prier pour le bienfaiteur Mamadou Badiane.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn