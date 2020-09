Mbacké : Silence…l’Apr et Benno bok Yakaar somnole

Le Président Macky Sall est annoncé à Touba ce lundi pour la traditionnelle visite d’avant Magal au Khalife Général des Mourides. Jadis, on assistait à des déclarations tout azimut des responsables politiques locaux pour battre le rappel des troupes afin de réserver un accueil chaleureux au Président Macky Sall et sa délégation. Mais politiquement parlant, l’Apr et la coalition Benno bok Yakaar sont au frigo. En terme clair, la coalition présidentielle bat de l’aile dans le département de Mbacké.

Figurez vous que depuis la cuisante défaite enregistrée lors de la dernière consultation présidentielle, on a comme l’impression que les responsables politiques ont baissé les armes et rangé les arsenaux de guerre politique.

Aucune petite manifestation n’est notée ces derniers temps et tous les grands responsables politiques font le mort.

Le Président Macky Sall est annoncé à Touba ce lundi et aucune petite déclaration relative à un accueil public.

Sans doute, certains peuvent se cacher sur la situation de la COVID-19 , mais même bien avant tout cela, aucun responsable ne s’est signalé du côté des populations pour ne serait ce qu’un soutien en cette période difficile. L’honorable député aperiste Abdou Lahad Seck Sadaga a complètement disparu des radars, Abdou Lahad Kâ, Matar Diop, Haut Conseiller des Collectivités Territoriales est complètement mis en touche, Mame Khary Mbacké s’est noyée dans son huile, sans compter les responsables de second zone qui étaient promptes à s’afficher dans le landerneau politique. Quid de l’Ambassadeur Itinérant Pathe Diakhaté qui reste cloîtré dans sa posture d’homme invisible, personne n’est épargné par ce silence assourdissant des politiciens de Touba. Seul Serigne Abdou Lahad Gaindé Fatma tente de sauver les meubles avec quelques actions sporadiques.

Une situation inédite qui doit sans doute secouer le chef du parti Apr. En effet, comme l’avait si bien fait le Président Abdoulaye Wade a l’époque, il faut vraiment un travail minutieux pour reprendre le contrôle de Touba avec de nouveaux profils qui seront aux côtés des populations.

Par ailleurs, certains jeunes connus du bataillon ont tenté de mettre sur pied le

CRA (Cercle de Réflexion et d’Actions Républicaines…And Xalaat Bokk Jëf) et qui a apporté sa contribution au comité d’organisation du Magal de Touba et distribué un important lot de masques et produits détergents aux associations de la ville sainte.

Du côté de la commune de Mbacké, le même scénario est connu. Cependant, la rentrée politique de Moustapha Diop qui l’a officiellement lancé hier à fait revenir le Dg Gallo Bà sur la scène politique. Mais tous les autres responsables connus font profil bas et ne mouillent plus le maillot

Quid du département, où des responsables politiques comme Ndongo Ndiaye de Sadio, Serigne Bassirou Mbacké Maire de Typ et d’autres grands du parti, manquent à l’appel et ne sont plus visibles sur le terrain politique.

En tout état de cause, le sommeil politique de la mouvance présidentielle se fait sentir même lors de la récente visite du Ministre de l’intérieur Aly Ngouille Ndiaye pour voir l’évolution du plan Orsec, aucun responsable politique n’a daigné communiquer sur les réalisations du Président Macky Sall surtout dans l’assainissement à Touba.

Autant de raisons qui pourraient permettre au chef de l’état de revoir carrément la situation politique du département de Mbacké.

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn