Mbackyou : Son amour pour le Fondateur du Mouridisme et son attachement viscéral à ses enseignements ne font plus l’ ombre d’ aucun doute. Comme qui dirait , il n’ existe que pour servir Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul. Il, c’est bien Ahmadou Mbackyou Faye plus connu sous le appellation de Mbackyou Faye . Hier sur le « Grand Plateau », émission très suivie sur la Sentv et qui se penchait sur deux figures de proue de la Mouridyna, Serigne Abdoul Khadre Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul et Serigne Saliou Mbacké Ibn Serigne Touba Khadimou Rassoul, le représentant du Khalife des Mourides dans la capitale sénégalaise a fait pleurer plus d’un talibé mouride . Après avoir décrit les dimensions exceptionnelles de ces deux regrettés Khalife de Bamba ( respectivement 4ème et 5ème ), le soldat infatigable du Mouridisme et , non moins, gardien du temple de « Massalikoul Jinaan », a lâché, avec une voix étreinte par l’émotion : » Il est grand temps qu’ on s’ approprié l’immense héritage du Cheikh Ahmadou Bamba. C’ est une chance, une bénédiction et un cadeau divin pour toute l’Humanité. Il faut qu’on le conçoive comme tel. La déferlante du Mouridisme à travers le monde entier n’est plus une espérance mais une assurance. Elle sera Irréversible. Ne dit-on pas qu’ on arrête pas la mer avec ses bras », a laissé entendre » Diawrine Mbackyou Faye.