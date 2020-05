Kaolack : Ousmane Noël Dieng étend ses actions sociales pendant la korité

En espace de 3 jours, Monsieur Ousmane Noël Dieng Chef de Cabinet du ministre Diéne Farba Sarr à la Délégation Générale des Pôles Urbains de Diamniadio s’est montré très social et disponible pour la population Kaolackoise.

Après le fameux » ndogou » durant le week-end destiné aux malades et à leurs accompagnants à l’hôpital régional El Hadji Ibrahima Niass de Kaolack, le jeune leader a encore frappé fort. Ainsi, il a acheté plus de 20 bœufs qui seront tués et distribués à la population. Vu les situations du moment avec la Covid-19, c’est une partie car légumes et enveloppes d’argent s’en suivront que le Golden boy compte embellir la Korité de milliers de familles.

Ainsi, il remercie infiniment son papa et mentor Diéne Farba Sarr, le Ministre technocrate, paternel des grands chantiers de l’État. C’est grâce à lui que tout cela est possible. Ne dit-on pas en wolof que: » féthie liir bou nékhé yaye dja diappou ci bagg yi » ? Voilà l’adage qui définit exactement le rôle du Délégué Général des Pôles Urbains de Diamniadio et du Lac Rose vis à vis de Oussou comme l’appelle les intimes.