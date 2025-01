Mballo Dia Thiam et le FGTS/B en tournée à l’intérieur du pays

Une forte délégation de la FGTS/B dirigée par son secrétaire général Mballo Dia THIAM s’est rendue dans les régions de Kolda, Sédhiou, Ziguinchor et Kaolack dans le cadre d’une tournée nationale qui s’est déroulée du 13 au 17 janvier 2025.

La délégation salue la promptitude avec laquelle elle fut reçue par les gouverneurs, les inspecteurs d’Académie, les autorités sanitaires ainsi que les camarades des syndicats affiliés.

Les échanges ont tourné essentiellement autour de trois points. D’abord la question de la levée du mot d’ordre de rétention des données sanitaires par AND-GUESSEUM et le dispositif de remontée des données mis en place qui a été bien accueilli par l’ensemble des représentants de l’Etat qui ont salué en cela, le sens de responsabilité dont a fait montre l’Alliance AND-GUESSEUM en mettant fin à un blocus de près de trois ans qui a rendu complètement aveugle le système de santé. Un geste qui, pour les autorités constitue un acte fort de patriotisme et d’ouverture et va permettre au système de disposer de données exhaustives et de qualité pour un meilleur pilotage. Au demeurant, le mot d’ordre de rétention des données sanitaires et sociales n’est-il pas, comme dirait l’autre, une marque de fabrique déposée du SUTSAS ?

En outre, dans la même veine, le succès obtenu par la seconde campagne de distribution massive des médicaments de lutte contre les maladies tropicales négligées (MTN) avec l’onction de And Gueusseum, constitue une preuve irréfutable de son maillage et de sa représentativité sans lesquels aucune réussite de programme au Ministère de la Santé et de l’Action sociale, n’en déplaise aux vendeurs d’illusions.

D’autre part, la participation de AND-GUESSEUM et l’implication personnelle de son président, le camarade Mballo Dia THIAM à la campagne de vaccination contre la rougeole et la rubéole a permis d’obtenir un taux de couverture jamais atteint de plus de 99 %. Une décision hautement saluée à la fois par les autorités et les camarades.

Dans un autre registre, les autorités ont tenu à féliciter et à saluer le camarade secrétaire général Mballo Dia THIAM pour son titre de Docteur Honoris Causa qui traduit son engagement, son courage et les résultats obtenus à travers de hautes luttes pour l’amélioration des conditions de vie et d’existence des travailleurs.

Pour les militantes et militants, il s’agit du couronnement de la persévérance et du sens élevé du devoir. Pour lui témoigner leur reconnaissance, en guise de “Sargal”, ils ont offert à leur tour, de nombreux cadeaux au Docteur Honoris Causa, meilleur syndicaliste africain contemporain.

Pour autant, les camarades n’ont pas manqué d’évoquer quelques difficultés liées à leur statut et carrière. Il s’agit principalement de la situation des agents contractuels dans les hôpitaux et du MSAS, du déséquilibre de la carte sanitaire dans certaines localités, de la situation des enseignants décisionnaires et de la situation des agents des collectivités territoriales sans oublier le monde rural. Pour tous ces centres d’intérêts, des réponses précises ont été apportées et des perspectives de prises en charge envisagées dans le cadre des négociations avec le gouvernement.

Par ailleurs la FGTS-B a lancé les bases d’une réorganisation de ses instances au niveau départemental et régional. Il s’agira dans un proche avenir, de mettre sur pied des unités organiques capables de porter les doléances et autres préoccupations des camarades au niveau déconcentré avec comme interlocuteurs, les autorités que sont les maires, les préfets, les IEF, les IA et les gouverneurs pour une meilleure rationalisation du traitement des préoccupations des travailleurs.

En marge de la tournée, le secrétaire général et sa délégation ont assisté à Bignona, à une cérémonie de dédicace du recueil de poèmes intitulé « Belle d’Ame » de l’écrivain et poète, le camarade OUSMANE MBAYE, par ailleurs Président de l’Assemblé régionale de And Gueussuem de Ziguinchor et Secrétaire général du l’Union régionale du SUTSAS de la même région.

Au terme de la tournée, la FGTS/B est très satisfaite de son périple. D’autres localités du pays seront incessamment visitées pour un maillage complet du territoire national.

Département de la communication de la FGTS/B