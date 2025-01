Bambilor : Le ministre de l’intérieur rend visite au Khalife et rassure les populations

En prélude à la 33ème édition de la ziarra annuelle de Thierno Djiby Ousmane Ba de Bambilor prévue le samedi 1er février à 2025, le ministre de l’intérieur a rendu visite au Khalife général de Bambilor pour s’enquérir de l’état d’avancement des préparatifs. Une occasion pour les différents intervenants d’égrainer un chapelet de doléances. Doléances qui ne sont pas tombées dans l’oreille d’un sourd, puis que le garant de la sécurité intérieure du Sénégal a donné l’assurance de l’Etat à tout mettre en œuvre pour sécuriser les populations.

« C’est un plaisir réel pour moi de venir ici à Bambilor. Je suis venu pour une visite de courtoisie pour raffermir les liens avec Thierno. Je retiens 3 qualités essentiels en lui. Depuis qu’il est à la tête du Khalifa, il a beaucoup fait pour vulgariser les daaras à Bambilor et à travers les Sénégal. Il œuvre aussi dans d’autres domaines comme les médias, de la diplomatie religieuse, entre autres. Je salue cette rencontre qui regroupe des élus, des religieux, sans aucune distinction qui échangent pour le développement de la localité », a dit le Général Tine.

Avant d’ajouter : « j’ai écouté tout ce qui a été dit ici et nous allons les étudier et voir comment trouver des solutions aux problèmes soulevés. C’est dommage que l’autorité administrative, en l’occurrence le préfet, ne soit pas présent mais je vais lui demander d’être plus proche de vous pour pouvoir diligenter les questions soulevées. Pour le côté sécuritaire, je tiens à vous rassurer. Depuis le mois de décembre, nous avons mis sur pied ce que l’on appelle la police nationale de proximité qui sera en vigueur le 1er mars prochain. Nous voulons que la police et la gendarmerie soient proches de la population. La journée nationale « Setal Sunu Gox » qui sera organisée le 1er février a été initiée dans ce yens. Et je vous invite à sensibiliser la population pour que l’on puisse voir comment concilier la propreté et la sécurité pour leur bien. Nous voulons que cela fasse partie du quotidien des sénégalais. Je voudrais que vous formuliez des prières à l’endroit du Président de la République, du Premier ministre mais également du gouvernement pour que le tout puissant nous facilite afin de pouvoir dérouler l’agenda national de tranformation pour faire développer le pays. C’est l’un des messages qu’il faut vulgariser », a conclu le ministre de l’intérieur.

Pour sa part, le Khalife de Bambilor qui reçu le Général Tine avec tous les honneurs, s’en félicite grandement. « C’est la première fois que le Sénégal connaît un tel ministre de l’intérieur. Il est très disponible et nous allons faire de notre mieux pour lui rendre la pareille et nous sommes disponibles pour l’aider à mener à bien sa mission au sein du gouvernement », a dit d’emblée le guide religieux.

Avant de marteler : « vous nous avez invité à la journée « Setal Sunu reew » initiée par le Président de la République, Bassirou Diomaye Faye que vous pilotez. Je suis en phase avec vous. La propreté est la base de l’émergence et le développement. C’est un concept que les sénégalais doivent déposer comme l’a recommandé le Prophète Mohamed (Psl). Vous avez comme slogan « Jub, Jubal, Jubanti » et vous êtes sur cette voie. Je vous demande de nous aider, au niveau de la commune, pour que ce triptyque soit au cœur de notre quotidien. Nous avons un sérieux problème avec le foncier. Nous avons perdu nos terres et notre domaine agricole. Nous vous en faisons part et nous comptons sur vous et je sais que nous pouvons compter sur vos qualités humaines pour que ces problèmes soient un vieu souvenir pour la population de Bambilor ».

Thierno Amadou Ba d’ajouter: « l’insécurité est galopante au Sénégal. Partout à la radio on parle de tonnes de drogue saisies et cela fait peur. 90% de la jeunesse côtoie cette drogue et c’est ce qui est à l’origine de la violence. Nous demandons que la sécurité de la population fasse partie de vos priorités ».

A noter que le thème de l’édition 2025 de la ziarra de Bambilor qui regroupe chaque année des milliers de pèlerins venus des quatre coins du pays, porte sur « la spiritualité islamique face au matérialisme : quelle voie pour le musulman sénégalais d’aujourd’hui? »

Pour rappel, comme les années précédentes, c’est le Khalife de la famille Omarienne, Thierno Mouhamed Bachir Tall qui va présider ce rendez-vous spirituel d’échanges et de rappels des principes et fondamentaux de l’Islam. « La particularité de la ziarra de cette année est dédiée à la famille religieuse de Thianaba et la marraine n’est personne d’autre que Maimouna Dieye, ministre de la femme. C’est une femme courageuse, une référence, c’est pour cela que j’ai voulu l’honorer. C’est sa valeur humaine qui prime sur tout. A Tivaouane, Serigne Moustapha Sy Al Amine est l’invité d’honneur de cette journée. Son père fût un grand ami et à Touba, c’est Serigne Moustapha Mbacké qui habite ici avec nous que j’ai choisi pour sa disponibilité, ses valeurs humaines,… », a lancé le Khalife Thierno Amadou Ba.

A.Saleh