Problème foncier à Bambilor : Le maire Ndiagne Diop égraine un chapelet de doléances

Le maire de la commune de Bambilor a salué le déplacement que le ministre de l’intérieur a effectué dans sa commune. « C’est une opportunité de recevoir le ministre de l’intérieur. C’est une première dans la commune de Bambilor qui fait partie des plus jeunes communes au Sénégal », s’est réjoui Ndiagne Diop qui salue la démarche de Thierno Amadou Ba. « Le Khalife de Bambilor est une référence. Il pouvait vous recevoir chez lui mais il a préféré inviter la population à assister à cette rencontre. Et c’est sa transparence qui le lui permet ».

« Nous profitons de cette visite de courtoisie pour vous faire part du problème du foncier. Il y a le décret 2016 qui érige Deni Birame Ndao Nord, Deni Birame Ndao Sud, Kagniak et Gologo en pôle et qui fait 1702 HA. Il y a le pôle de Diacksao qui polarise une partie de Bambilor (Diacksao et Ndiakhirate Peulh. J’étais à l’assemblée nationale en 2017 et je faisais partie des députés qui se sont battus pour l’érection de ces pôles. Mais l’Etat a octroyé ces pôles à des particuliers. La population a tout fait pour que justice lui soit rendue. Monsieur le ministre, nous souhaitons que le Premier ministre et le Président de la République reçoivent les chefs de villages pour qu’ils leur fasse part de la situation foncière au niveau de la commune de Bambilor », a plaidé le maire de Bambilor.

Qui précise que la commune qu’il dirige n’a plus de domaine nationale: « toutes les terres sont immatriculées au nom de l’Etat du Sénégal. Même les terres qui appartenaient au défunt père du khalife de Bambilor sont récupérées par l’Etat au profit d’un tiers. Voilà des injustices que nous vivons dans cette collectivité territoriale de », a-t-il fait savoir.

« Nous avons le courage de dire devant tout le monde que tous les problèmes de foncier que connaît la commune de Bambilor proviennent de l’Etat », a-t-il dit. « Nous demandons à l’Etat de nous aider à corriger ces injustices. Les projets entamés dans le village de Bambilor qui s’étendent sur 3 kms sont à l’arrêt. De même que celui de Ageroute qui va de Bambilor à Sebikotane. Ce qui a un impact considérable sur la mobilité de la population en période hivernale », a-t-il ajouté.

Ndiagne Diop a également interpellé le ministre de l’intérieur. « La commune de Bambilor n’a pas les moyens financiers qui lui permettent de construire un stade. On en avait la possibilité avec la DGPU qui nous a financés à hauteur de 600 millions mais le terrain où devait être érigé le stade est envahi par les eaux en pendant l’hivernage. Pour éviter que l’eau ne rentre dans les maisons, c’est ce terrain qui en est devenu le réceptacle. Le PROJEP2 qu’on est en train de mettre à jour à Bambilor, les impenses sont payées et nous souhaitons que les bassins de rétentions puissent être finalisées avant le début de la prochaine saison des pluies. Et là, nous aurons l’espace pour ériger le stade », a-t-il fait savoir.

A. Saleh