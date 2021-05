Mbaye Niass : « Nous appelons toute la jeunesse à prendre leurs responsabilité pour… »

La responsabilité peut-elle être une clé de réussite ?…Par Mbaye Niass

La responsabilité est l’obligation qu’à une personne de répondre de ses actes, de les assumer, d’en supporter les conséquences du fait de sa charge, de sa position, etc… C’est aussi la charge, mission conférée à quelqu’un par une autorité devant laquelle il doit répondre de ses actes. Nous tous, surtout les jeunes nous devons être des responsables. Claude Lavin disait: « ne jamais dire c’est leur faute. C’est toujours notre faute. » Prendre ses responsabilités, agir en pleine connaissance du fait que l’on peut être tenu pour responsable de quelque chose. Dans ce bas monde nous avons des jeunes qui sont responsables et nous allons donné un exemple.

Aujourd’hui notre exemple d’un jeune responsable se porte sur BEN MOMAR SECK jeune entrepreneur. Âgé de 27 ans Momar est né au Point E (région de Dakar) issu d’une famille riche de par son père qui est un milliardaire. Ce jeune homme a fait les bancs jusqu’en terminale. Mais malheureusement il n’a pas pu continuer cette classe d’examen à cause d’une courte maladie de son père (désolé ) en 2012. BEN MOMAR va abandonner l’école cette même année pour gérer les business de son papa qui ne pouvait plus faire d’activités. C’est ça que l’on appel le sens de la responsabilité. Et dans ENGAGEZ-VOUS Stéphane Hessel nous disait « chaque génération est en mesure de trouver sa place et son engagement sartrien, selon lequel un homme n’est un vrai homme que lorsqu’il est vraiment engagé et qu’il se sent responsable ». C’est cet engagement que Ben Momar Seck montre tout son entourage (sa famille ) afin de gagner leur confiance. Depuis que son père lui a légué ses activités Ben est entrain de bien gérer pour rendre la monnaie. Perdu sa mère depuis quelques années, cela lui a rendu courageux pour pouvoir gérer sa famille, soeur, frère etc… Un jeune très ambitieux, dévoué et très patient Ben Momar Seck est le gérant d’un grand parking qui vend de magnifiques voitures et très authentiques. Mais aussi il est dans le milieu de l’agriculture et de l’élevage à POUT (région de Thiés ). De par ses activités Ben Momar Seck compte à ce jour plus de 20 employés. Il est un exemple pour tout autre jeune parce qu’il pouvait se satisfaire avec les moyens (argent ) de son papa sans rien faire dès lors que son père est miliadaire mais Ben a décidé de prendre ses propres responsabilités pour ne pas décevoir ce dernier et toute sa famille en général. Il a voyagé dans beaucoup de pays d’Europe et d’Amérique, cela lui permet d’acquérir d’autres connaissances pour participer au développement de son pays natal, Le Sénégal. Si nous pouvons avoir d’autres Ben Momar Seck dans ce pays se serait génial pour notre économie. Nous l’encourageons et nous lui souhaitons une bonne continuation.

Nous appelons toute la jeunesse sénégalaise de prendre leurs responsabilité pour mener une vie de leader comme Ben Momar Seck. Nous ne pouvons être responsable tant qu’on ne sait pas d’abord notre objectif et avoir une vision très claire pour le développement de notre pays. Une jeunesse responsable est toujours idéaliste et créatif. Et une jeunesse responsable ne doit pas se contenter d’un rôle de spectateur face à l’effort de développement de la nation. Afin qu’un enfant devienne un adulte responsables, il doit l’apprendre quelque part. En général, cette notion de responsabilité lui est enseignée par ses parents.

Mbaye Niass

Responsable URV, département de Pikine