Abdoul Mbaye : « Abdoulaye Bathily ne peut être atteint par leur vindicte »

L’ex Premier ministre prend la défense d’Abdoulaye Bathily face aux attaques des cadres de l’Apr. Abdoul Mbaye met en garde Abdoulaye Diouf Sarr et Cie qui pour le bonheur de leur chef de parti, sont prêts à salir un homme qui a toujours servi le pays.

« Jamais de contribution intellectuelle sur la bonne marche pour le Sénégal. Mais une horde spécialisée dans l’insulte et la médisance concertées et bénéficiant des unes de la presse. Abdoulaye BATHILY ne peut être atteint par leur vindicte et la délectation de leur chef sera vaine », a écrit Abdoul Mbaye sur Twitter.