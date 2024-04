Mbour : Il mise plus de 4 millions sur 1XBet…et perd tout !

M. L. Badiane, étudiant dans un institut de formation en santé, est dans de beaux draps. Le jeune homme est un adepte du jeu de pronostics 1Xbet. Il avait demandé à D. Sène, gérante d’un service Wave chez qui il est un client assidu de lui faire un dépôt de 300 000 F CFA pour parier. Il va tout perdre. Ne voulant pas s’en arrêter là, le lendemain, l’étudiant qui avait une montée d’adrénaline a demandé un autre dépôt de 4 millions.

Poursuivi pour escroquerie, M. L. Badiane assure à la barre du tribunal que D. Sène était son complice. Il dit qu’il avait un accord avec la gérante : « Elle savait que c’était pour miser. Car à chaque fois que je gagnais au jeu je lui donnais sa part. C’est en connaissance de cause qu’elle m’a fait les dépôts ». Mais la gérante, nie tout accord le liant avec le prévenu. « Il m’a dit être le président d’une amicale d’étudiants et il était alors chargé de distribuer aux membres leur bourse. Il voulait que je lui fasse le dépôt pour qu’il puisse envoyer aux étudiants leur argent. Il m’a dit qu’il devait recevoir la somme de 15 millions FCFA vers 15 h via une banque et il allait payer », explique la gérante.

Après avoir pris l’aval de sa patronne, elle a alors fait deux dépôts de 2 millions. Le délai qui a été fixé à son client étant dépassé, D. Sène a alors pressé ce dernier de rembourser. L’étudiant a tergiversé et attendait le moment opportun pour prendre la fuite. Ce n’est qu’après la coupure du jeûne que l’étudiant a tenté de prendre la tangente. Mais il sera rattrapé par la propriétaire de l’agence, du nom de J. M. Y. Sène, qui épiait les moindres faits et gestes de Mamadou Lamine Badiane.

Mais pour Me Sakho, avocat du prévenu, son client était de connivence avec la gérante. La propriétaire du service Wave J. M. Y. Sène, a réclamé le remboursement des 4 300 000 F CFA et 2 000 000 F CFA en guise de dommages et intérêts. Car depuis lors, soutient-elle, elle n’a plus travaillé.

Le procureur a demandé que Mamadou Lamine Badiane soit condamné à une peine de six mois ferme. Le jeune étudiant en santé, qui a d’ailleurs raté son examen de premier semestre, sera fixé sur son sort le 23 avril prochain.

