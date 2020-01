Mbour : Les meurtriers de la fillette Ndiaya Gueye en prison…

La police de Diamaguène (Mbour) a déferré au parquet de Mbour, hier vers 13h, les cinq présumés meurtriers de la fillette Ndiaya Gueye. Les suspects ont été interpellés dans différentes localités par la police. Il s’agit de Y. Fall, pêcheur domicilié à Liberté 2, Ch. M.Diémé, élève en classe de 4e au collège Sacré Zénith, demeurant à Liberté 2, A. Mboup mécanicien domicilié à Santhie, B. Seck menuisier métallique domicilié à Liberté 2 et Y. Yade, vendeur de légumes demeurant à Liberté 2.

Cuisiné par les enquêteurs, Ch. M. Diémé avoue être témoin du meurtre de la fillette Ndiaya Gueye. D’ailleurs, il aurait contribué à l’enterrement du corps sans vie de la victime en présence de B. Seck, A. Mboup et Y. Yade. Les policiers ont effectué une perquisition au domicile de A. Mboup soupçonné d’être l’auteur principal du meurtre. Ils y ont trouvé six cornets de chanvre indien et deux paires de ciseaux. Ils sont poursuivis pour meurtre, complicité de meurtre, association de malfaiteurs, inhumation sans autorisation et détention et vente de chanvre indien. Ils sont placés sous mandat de dépôt.