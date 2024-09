Mbour : Plus d’une vingtaine de jeunes portés disparus en mer

Plus d’une vingtaine de jeunes du quartier Téfess de Mbour (centre) qui tentaient d’émigrer de manière irrégulière en Espagne, sont portés disparus depuis plusieurs jours, a appris l’APS de leurs proches.

Ndiallo Guèye, sœur de l’un des jeunes portés disparus a confié à l’Agence de presse que « cela fait aujourd’hui 19 jours, nous n’avons aucune nouvelle de nos enfants. Ce sont des pêcheurs pour la plupart, qui partaient en Espagne. Mais depuis lors, nous n’avons plus de leurs nouvelles ».

« Nous sommes très inquiets, car nous ne savons plus à quel saint nous vouer », a ajouté Oumar Ciss, un père de famille dont les enfants se trouvaient dans la pirogue. « Dans la pirogue, il y a mon fils et mes cinq petits-fils », a précisé Bilo Diop, une mère de famille.

« Nous sommes tristes et inquiets (…). Cela fait plusieurs jours que nous ne sentons plus le goût des aliments pour ceux qui arrivent à en avaler encore », a soupiré Mme Diop. Selon elle, personne n’a été informé du projet de voyage des jeunes pêcheurs. « Ce n’est que quelques jours après leur départ qu’ils ont appelé, et depuis lors, nous n’avons plus de leur nouvelle », s’est-désolée Bilo Diop, qui a lancé un appel à l’aide aux autorités étatiques.