Sonko à la manif de soutien à la Palestine…Decroix applaudit

Mamadou Diop Decroix a adressé de chaleureuses félicitations au leader de Pastef pour sa participation à la manifestation de soutien au peuple palestinien. « Chaleureuses félicitations au Premier ministre Ousmane Sonko pour sa participation à la manifestation de soutien au peuple palestinien ce samedi 31 août 2024. Lu waay di wuyóo da koy niru. On ne peut dénoncer Netanyahu le génocidaire quand on est dans l’opposition et se taire quand on est au pouvoir par crainte d’une punition. Cette posture de soutien est celle de tout notre peuple par-delà les appartenances politiques ou confessionnelles », a-t-il écrit sur sa page Facebook.