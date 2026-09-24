Mbour : Un imam envoyé en prison dans une affaire de terrain litigieux

M. Faye, imam d’une mosquée de Saly carrefour, déjà connu de la justice retourne derrière les barreaux après une nouvelle affaire d’escroquerie foncière. Il est accusé d’ « avoir vendu à un client un terrain qui ne lui appartenait pas », pour la somme de « 18 millions de francs CFA », en lui remettant des documents administratifs présentés comme authentiques selon le journal L’Observateur.

L’affaire remonte au début du mois de janvier 2026, lorsque I. Bâ, la victime a fait la connaissance de l’imam par l’intermédiaire d’un ami. Au cours de leurs discussions, la victime fait savoir à l’imam de Saly Carrefour son intention d’acheter une parcelle sur la petite côte. L’imam le convainc qu’il dispose d’un terrain à vendre à Médine.

Dix jours plus tard, après la transaction, I. Bâ a entrepris des démarches pour préparer la construction sur le terrain mais à sa grande surprise, il découvre à la mairie comme à la préfecture de Mbour que la parcelle n’appartenait pas à l’imam. Les vérifications effectuées auprès des services administratifs ont également fait apparaître des irrégularités dans les documents remis lors de la vente. Face à la situation, l’acheteur a saisi la justice.

Le dossier révèle par ailleurs un passé judiciaire chargé du mis en cause, qui aurait déjà été condamné à plusieurs reprises pour des faits similaires. Lors de l’audience, il a contesté les accusations et soutenu que la parcelle lui appartenait. Le procureur de la République a requis l’application de la loi. Le délibéré est fixé au 29 septembre prochain.