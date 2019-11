Me Babou : « L’affaire Boughazelli comporte de nombreuses défaillances »

L’affaire Seydina Fall Boughazelli comporte de nombreuses défaillances. C’est le sentiment de l’avocat Me Abdoulaye Babou qui estime que ce serait dommageable pour la justice que cette affaire soit passée par pertes et profits, comme le craignent certains.

Se basant sur le code de Procédure pénale, l’avocat s’est voulu formel. Il estime que « l’affaire Boughazelli comporte de nombreuses défaillances ». « Il faut revenir sur les textes. Tout le monde est d’accord que cette affaire relève du flagrant délit. Néanmoins, Boughazelli bénéficie de la présomption d’innocence.

Maintenant, la question est de savoir comment les enquêteurs doivent agir en matière de flagrant délit. Si on fait référence aux premiers articles du Code de Procédure pénale, on nous dit clairement que l’auteur d’un flagrant délit doit être recherché, arrêté et mis à la disposition de la justice. Et ça, c’est la voie normale », affirme Me Abdoulaye Babou.

Pour me Abdoulaye Babou, « l’ex-député devait être traité comme le commun des Sénégalais. Ce serait dommageable pour notre justice que cette affaire soit passée par pertes et profits, comme le craignent certains ».