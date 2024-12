Me Bamba Cissé : «Sonko est l’homme le plus remarqué sur le plan politique»

Avocat au barreau de Dakar, Me Bamba Cissé fait partie du pool d’avocats du Premier ministre Ousmane Sonko. Invité de l’émission Grand Jury sur la RFM, la robe noire est revenue sur le parcours de celui qu’il qualifie de « phénomène politique ».

« Ousmane Sonko, je dirais est un phénomène politique qui, en peu de temps, a gravé des échelons. Du plan de vue de l’histoire politique du Sénégal, il a été l’homme le plus remarqué. Je le connais depuis 2002 parce que nous avions ensemble fait le doctorat d’état en droit à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD). Je l’ai connu toujours calme. En réalité, ce n’est pas un homme fougueux, c’est un homme très calme et très réfléchi », a déclaré Me Bamba Cissé.

Toutefois, Me Cissé, qui souligne qu’Ousmane Sonko n’est pas du tout un homme violent, a estimé que l’attitude que le leader de Pastef a adoptée sur la scène politique est normale et nécessaire. Sans cette fougue, il ne serait pas là, c’est-à-dire, il ne serait pas « arrivé au pouvoir ».

« La trajectoire de Sonko a été fulgurante dans le terrain politique et c’est normal. Nous quand nous sommes dans le terrain du droit, dans le prétoire, nous avons peut-être une certaine déformation qui fait que les réflexes sont différents. Sur le terrain, politique, on n’a pas le même réflexe que l’on peut avoir dans la petite famille, dans l’intimité des amis. Donc on peut considérer sur le plan politique, il a ses idées, cette fougue qui est là, cette passion, mais, qui est une fougue nécessaire. Il est quelqu’un de très altruiste, quelqu’un qui n’est pas violent, et qui lui a permis avec son style d’arriver au pouvoir », a affirmé l’avocat.