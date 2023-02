Me Diaraf Sow fait le bilan de Macky Sall à la tête de l’UA

BILAN DU PRÉSIDENT MACKY SALL À LA TÊTE DE L’UNION AFRICAINE, L’AFRIQUE ENTIÈRE FÉLICITE LA RÉUSSITE EXCEPTIONNELLE D’UN PRÉSIDENT EXCEPTIONNEL.

Le Président Macky SALL vient de terminer son mandat élogieux à la tête de l’Union Africaine avec une note de 20/20.

En effet, l’Afrique rend au Président Macky SALL un hommage appuyé. L’un des plus actifs défenseurs du continent africain, avec un bilan inégalable, l’un des Avocats les plus engagés pour la cause africaine qui a su, au cours de sa présidence à la tête de l’Union Africaine, rehausser et embellir l’image de l’Afrique avec un bilan élogieux jamais égalé.

Effectivement, sur tous les enjeux prioritaires qui interpellent le continent africain, le Président Macky SALL, a été vu comme principal défenseur infatigable du continent africain notamment sur les crises géopolitiques où il a été l’un des leaders mondiaux les plus charismatiques les plus en vue à avoir joué les premiers rôles qui ont abouti à la décrispation de ces crises ou à l’atténuation des conséquences liées à ces conflits qui ont secoué le monde.

La présidence du Président Macky SALL à la tête de l’Union Africaine a largement contribué à porter très haut l’image de notre continent dans le monde grâce à son leadership de haut niveau qui a été à l’origine d’un bilan historique mémorable.

Le Président Macky SALL, en plaidant pour l’admission du continent africain au G20 mais également pour l’attribution d’un siège pour l’Afrique au sein du Conseil de Sécurité des Nations Unies, a percé les lignes d’une Afrique stigmatisée qui a été revue et corrigée et perçue autrement grâce à son leadership de qualité exceptionnelle.

Durant son mandat historique à la tête de l’Union Africaine, le Président Macky SALL a aussi engagé pour l’Afrique, la bataille pour la souveraineté alimentaire, la souveraineté médicale mais aussi le développement structurel de notre continent dans tous les domaines.

Le Président Macky Sall a aussi beaucoup voyagé pour multiplier durant les sommets internationaux les plaidoyers pour une Afrique debout et respectée, une Afrique en première ligne des enjeux géopolitiques qui interpellent le monde.

Le Président Macky SALL a ainsi été partout la voix du continent notamment dans le conflit Russo-ukrainien marqué par ses rencontres historiques avec les Présidents Poutine et Zelenski surtout pour son rôle essentiel dans le déblocage des navires de céréales ukrainiens que le monde entier réclamait mais dont il a réussi à obtenir l’accord du Président Poutine mettant fin au risque évident de crise alimentaire qui guettait le monde.

Cette intervention a également été un grand succès et une prouesse diplomatique du Président Macky SALL en tant que Président de l’Union Africaine.

Le Président Macky SALL, Président de l’Union Africaine dont la prouesse à la tête de l’union a été applaudie et reconnue par tous les leaders des cinq continents qui ont écouté et entendu les messages du Président Sénégalais surtout pour le respect dû à notre continent, ses valeurs coutumières, religieuses et traditionnelles.

Avec un discours nouveau et convaincant, le Président Macky SALL a fasciné le monde entier jusqu’aux observateurs les plus avertis surtout pour son engagement tonifiant sur l’avenir du continent mais aussi et surtout sur l’avenir de la jeunesse africaine.

Le Président Macky SALL a réussi son mandat ; il a, avec brio, porté et réussi tous les combats, dans tous les domaines où l’Afrique se sentait orpheline.

L’Afrique entière salue avec des félicitations appuyées ce grand leader d’envergure pour ce bilan magnifique si radieux qui restera à jamais gravé dans les livres d’or de l’histoire du continent.

Me Diaraf SOW Président de l’Alliance Démocratique pour une Afrique/Émergente Joowléene (parti ADAE/J)