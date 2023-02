Leur sit-in interdit…les députés de Yewwi changent de stratégie

Le sit-in des députés de la coalition Yewwi Askan Wi devant l’Assemblée nationale, pour la libération de leurs camarades, Massata Samb et Mamadou Niang, a été interdit par le préfet de Dakar. N’empêche, les parlementaires, en lieu et place, feront face à la presse, ce jeudi pour se faire entendre. Le motif invoqué par le préfet, « risque de trouble à l’ordre public, entrave au fonctionnement normal des services publics et entrave à la libre circulation des personnes et des biens ».

Qu’a cela ne tienne, les parlementaires de l’opposition face à la presse, munis de leur écharpe de parlementaire, apporteront certainement des clarifications par rapport à « cette forfaiture », et déclineront d’autres formes de protestations. Les députés ont invité la presse, ce jeudi 23 février 2023 au siège du Parti pour l’unité et le rassemblement (PUR) sis sur la VDN afin de s’adresser à l’opinion publique.

Les deux députés du Pur, Massata Samb et Mamadou Niang, arrêtés en pleine session plénière de l’Assemblée nationale, jugés en flagrant délit, le lundi 19 décembre, ont écopé 6 mois ferme et 5 millions d’amende de dommages et intérêts. Le tribunal a écarté la menace de mort. Mais leurs avocats ont interjeté appel. Et une contre-expertise sur la grossesse de la partie civile, Amy Ndiaye Gniby avait été déposée. Les deux mis en cause sont poursuivis pour coups et blessures volontaires, ayant entraîné une Itt de 23 jours.

Pour rappel, lors d’une séance parlementaire houleuse, dans le cadre de la session budgétaire, Amy Gniby Ndiaye, dans sa plainte, dit avoir reçu une gifle de Massata Samb et un coup de pied de Mamadou Niang, après qu’elle a tenu des propos à l’encontre de leur guide religieux, Serigne Moustapha Sy. La députée de Benno Bokk Yaakaar (Bby) a dû être hospitalisée après un malaise…