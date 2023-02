Inauguration du siège de l’Assamm…Les malades mentaux honorent Macky Sall

Macky Sall et Ansoumana Dione, Président de l'Association Sénégalaise pour le Suivi et l'Assistance aux Malades Mentaux(à gauche)

18 mars 2023 : les malades mentaux vont exprimer leur joie au Président Macky SALL. (Par Ansoumana DIONE)

C’est le samedi 18 mars 2023 que l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM) va inaugurer son Siège de Kaolack, situé à Bouchra, construit en 2004 avec le soutien du Président Abdoulaye WADE. En 2013, ladite structure a été confisquée avant que le chef de l’Etat Macky SALL la restitue à cette organisation dont l’objectif est d’assurer la prise en charge et la réinsertion sociale des quatre mille malades mentaux errants que compte notre pays. Ce sera en présence de plusieurs invités de marque, une occasion pour Ansoumana DIONE et compagnie de remercier le Président Macky SALL, de les avoir fortement soutenus.

Avec la restitution du Siège de l’ASSAMM à Kaolack, un acte de courage et de sincérité bien apprécié par tout le peuple sénégalais, les malades mentaux errants pourront enfin retrouver toute leur dignité et participer également au développement économique et social de notre pays. En vérité, le Président Macky SALL devient ainsi le Père des malades mentaux errants, avec toute la joie que vont ressentir leurs familles d’origine, après des décennies de souffrances énormes et indescriptibles. C’est pourquoi, Ansoumana DIONE demande au Président Macky SALL de bien vouloir présider cette cérémonie, dans le cadre des Journées Francophones de Schizophrénie 2023.

Rufisque, le 23 février 2023,

Ansoumana DIONE, Président de l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM)