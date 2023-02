Côte d’Ivoire : 2 institutrices à moto tuées par un taxi-brousse, le chauffeur fuit

Dembélé Zenab et Viviane Aka, institutrices en service dans la commune de Djekanou, ont été tuées, le lundi 20 février 2023, par un taxi-brousse alors qu’elles se rendaient à moto à Toumodi où elles vivaient…

L’Inspection de l’enseignement primaire et préscolaire (IEP) de Djekanou, localité du centre de la Côte d’Ivoire, dans le département de Toumodi, est en deuil. Elle a perdu deux vaillantes institutrices, dans un grave accident de la circulation survenu, dans la soirée du lundi 20 février 2023, sur l’axe Djekanou-Toumodi.

Elles rentraient à Toumodi après les cours

Selon TV Toumodi qui livre cette information, le jour des faits, Viviane Aka, tenant la classe de CE1 à l’Epp Mougnan II et Dembélé Zenab, la classe de CE1 à l’EPP Laliekro 1, avaient dispensé les cours aux élèves comme d’habitude. Après le service, elles avaient décidé, aux environs de 18 heures, de rentrer à Toumodi sur la moto de Dembélé Zenab.

Chemin faisant, un taxi-brousse faisant la navette entre Djekanou et Toumodi les a mortellement fauchées, tuant Dembélé Zenab sur le champ et blessant grièvement Viviane Aka. Evacuée par les sapeurs-pompiers de Toumodi à l’hôpital général de Toumodi, Viviane a malheureusement a succombé à ses graves blessures.

La même source informe que le taxi-brousse, en partance de Yebouekro, a subitement quitté sa voie pour se retrouver sur celle des deux institutrices à moto. Le choc frontal est si violent qu’il traine les deux enseignantes dans un basfond non sans couper la moto en deux.

‘’On a retrouvé le corps de Zenab sur place’’

La présidente de l’association des institutrices de Djekanou, Edwige Eboh épouse Tiémélé, est encore sous le choc de la tragique disparition de ses collègues.

‘’Quand on a fini les cours, je rentrais à la maison. Ma sœur Zenab qui est dans mon école partait. On s’est dit au revoir et elle est rentrée. A mi-chemin, mon téléphone sonne. Je regarde le numéro et je décroche. On me dit qu’il y a eu un accident. Je cours et mon directeur me voit et me demande où je vais. Je dis je vais à la maison’’, a-t-elle confié.

Selon Edwige Eboh épouse Tiémélé, son directeur lui a appris que l’heure est grave. ‘’Il dit l’heure est grave. Retournons, il y a eu un accident. Je dis quoi ? Il dit qu’il y a eu un accident. Zenab vient de faire un accident. On s’est rendu automatiquement sur les lieux. On a retrouvé le corps de Zenab sur place’’, a-t-elle dit.

Le chef de l’IEP de Djekanou, Patrice Monney, est dévasté par le drame. ‘’Je viens de perdre deux institutrices travailleuses que je connais très bien. Zenab et Viviane. C’est douloureux pour moi. Je n’ai pas de mot’’, a-t-il dit d’une voix à peine audible.

A en croire nos sources, la brigade de gendarmerie de Djekanou a ouvert une enquête pour situer les responsabilités. Mais jusqu’au mardi 21 février 2023, le chauffeur de taxi-brousse était introuvable.

