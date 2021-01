Le leader du parti des travailleurs et du peuple (PTP), Me El Hadj Diouf ne manque pas une seule occasion de tirer sur Ousmane Sonko. Revenant sur l’affaire des 94 milliards qui opposent le leader du Pastef et Mamour Diallo, la robe noire, dans l’émission Faram Facce, a tiré à boulet rouge sur Ousmane Sonko.