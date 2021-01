Riposte contre le Covid 19 : Serigne Mboup soutient Kaolack

Le président de Saloum Investissement et Développement ( SID), Serigne Mboup, a octroyé un important don aux populations de la région de Kaolack ce mercredi. Conduite par Mbaye Ngom, le directeur du Cœur de Ville, la délégation qui s’est rendue à la gouvernance a réitéré son engagement à soutenir les populations dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise.

Dix mille ( 10 000 ) masques, 50 cartons de détergents soit 4500 sachets et 4 cartons de gels fabriqués par le mouvement des étudiants en pharmacie de Dakar pour un coût global de 8 millions de francs Cfa financé par le président Serigne Mboup, ont été remis au gouverneur. » La SID, entité qui exploite le Coeur de Ville, dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise, est encore au chevet des Kaolackois, pour les épauler à lutter efficacement contre la propagation du Covid-19″ a avancé Mbaye Ngom.

En sa qualité de vice président du mouvement And Défar Kaolack ( ADK), il a aussi rappelé que le président Serigne Mboup n’en est pas à sa première action. » Lors de la première vague, un lot de détergents, de masques et des combinaisons ont été remis au centre hospitalier régional, le tout accompagné d’une enveloppe d’un million de francs Cfa. »

La barre des 900 cas positifs au Covid-19 est franchie dans la région de Kaolack avec un lot de morts qui donnent froid au dos, a informé Alioune Badara Mbengue. » Cinquante ( 50 ) morts ont été notés, plus de 40 cas sont aujourd’hui dans les Centre de Traitement des Épidémies ( CTE) et dans les cliniques, 230 cas positifs sont traités à domicile » a-t-il avancé.

Il est temps de nous ressaisir avant qu’il ne soit trop tard, compte de sa centralité, de sa position de carrefour, nous avons toujours toujours alerté car il y’a beaucoup de paramètres en jeu à Kaolack. La densité des activités économique sociales fait que quand la contamination commence à prendre de l’ampleur, il est difficile de faire face » prévient encore le chef de l’exécutif régional.

Les 14 et 15 janvier derniers, la gouvernance et les chefs de services régionaux avaient initié une caravane dans les marchés et auprès des chefs religieux pour redynamiser la lutte. » La caravane n’a pas changé grand chose car au niveau des banques ou à la Poste, un spectacle désolant est constaté, les gens s’attroupent et ne portent de masques. Sinon, des manifestations religieuses comme le Magal de Porokhane et des conférences à Médina Baye et à Léona Niassene ont été annulées, et il n’est pas exclu de réglementer les heures d’ouverture et de fermeture des marchés marché » annonce- t-il encore.

Rapelons que le gouverneur s’exprimait lors de la remise de dix mille (10000) masques, 50 cartons de détergents, 4 cartons de gels fabriqués par le mouvement des étudiants en pharmacie, par le directeur du Cœur de Ville de Kaolack Mbaye Ngom, dans le cadre de la responsabilité sociétale d’entreprise.