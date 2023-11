Me El Hadji Diouf : « Ousmane Sonko a trop joué avec le feu »

« Ousmane Sonko à trop joué avec le feu », a déclaré Me El Hadji Diouf dans sa plaidoirie. Me Diouf a ainsi, demandé au Président de la Cour de casser la décision du juge du président de Ziguinchor. « Après cette victoire glorieuse obtenue à Abuja, nous sommes devant vous », a d’emblée soutenu l’avocat de l’Etat, Me El Hadji Diouf. Ainsi, poursuit-il, « Nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude « , dixit la robe noire sur Dakaractu.

« Ousmane Sonko a refusé de répondre à la justice à maintes reprises. Il se croyait supérieur et qu’il était au-dessus de tout le monde en s’associant à des criminelles qui attaquent les maisons et les commerces d’honnêtes citoyens. Ousmane Sonko à trop joué avec le feu », a déclaré Me El Hadji Diouf dans sa plaidoirie. Me Diouf a ainsi, demandé au Président de la Cour de casser la décision du juge du président de Ziguinchor.