Me Elhadj Diouf : «Les gardes de Barth ont été arrêtés pour faire plaisir à…»

Après les violences de saint Louis, les gardes du corps de Barthélémy Dias ont été placés sous mandat de dépôt hier jeudi. Ce, suite à leur face à face avec le procureur. Pour Me Elhadj Diouf, cette décision est prise pour faire plaisir à Ousmane Sonko.

«Au Sénégal on peut se permettre de menacer des ministres. Et immédiatement, parce qu’on a reproché à ces deux ministre de ne pas procéder à des arrestations, on arrête des gens qui appartiennent au camp qui était ciblé par ce candidat qui occupe des fonctions étatiques. Ce qui est inacceptable. Ce pays est un Etat de droit, on n’est pas là pour faire plaisir à un chef qui occupe des fonctions importantes au niveau de l’Etat, jusqu’à rompre l’égalité des citoyens, l’égalité des candidats. Le camp de Barthélémy a été décimé, ses gardes du corps arrêtés pour faire plaisir à quelqu’un qui, publiquement avait menacé. Cela constitue une désordre inacceptable», a-t-il déclaré.