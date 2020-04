Me Malick Sall : « Golbert Diagne était un grand croyant, un homme de Dieu »

Me Malick Sall, a tenu à faire un témoignage sur Alioune Badara Diagne dit Golbert, décédé ce vendredi. Le ministre de la Justice a expliqué les circonstances dans lesquelles il a connu le défunt.

«C’était un grand croyant, un homme de Dieu. Notre rencontre a eu lieu dans ces conditions pareilles. Il était venu dans mon bureau pour me dire que chaque ramadan, il fait une opération de nettoyage des cimetières. Il m’a exposé le problème et je lui ai assuré de mon soutien. Et depuis lors, il m’a pris comme son frère. Et durant toute ma campagne, il m’a accompagné. De la Casamance jusqu’au Fouta malgré son état de santé. Je prie Dieu pour qu’il l’accueille dans son illustre paradis. Le Sénégal a perdu un homme de valeurs, un croyant.»