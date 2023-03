Me Moussa Diop à Sonko : « Vous n’avez pas besoin d’ameuter toutes les rues quand… »

L’ancien directeur général de Dakar Dem Dikk, Me Moussa Diop, a déclaré sa candidature à l’élection présidentielle du 25 février prochain. C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce 22 mars que le leader de la coalition And Gor yi Jotna a affirmé son vœu de briguer la magistrature suprême. Lors de sa prise de parole, il a adressé un message à Ousmane Sonko.

« Vous n’avez pas besoin d’ameuter toutes les rues quand vous êtes convoqué au tribunal pour une affaire privée. Vous accusez quelqu’un de quelque chose et ce dernier vous demande d’en apporter la preuve. Pourquoi tout ce grabuge là ? Quand vous offensez quelqu’un dans un État de droit, il a le droit de vous amener là où la justice se fait. Parce que si vous êtes candidat et que vous ne répondez pas à la justice le jour où vous serez assis on vous fera la même chose. On parlera de jurisprudence. Je pense que cette tension est due par le fait qu’il y’a un troisième mandat en téléchargement et il y’a une tentative de confiscation du pouvoir. Nous nous y opposerons », a déclaré le candidat à la présidentielle de 2024.