Me Ousmane Ngom « flingue » Guy Marius Sagna…

En prison depuis le 29 novembre 2019, Guy Marius Sagna ne pourra certainement pas compter sur l’avocat Me Ousmane Ngom pour le défendre. Dans l’entretien exclusif qu’il a accordé à nos confrères du groupe Emedia, l’ancien ministre de l’Intérieur a donné son avis sur l’emprisonnement de l’activiste qui manifestait contre la hausse du prix de l’électricité, aux abords du Palais présidentiel.

Et quand on lui demande s’il ne trouve pas incohérent que soient libérés tous les co-accusés avec lesquels Guy Marius Sagna avait été emprisonné, Ousmane Ngom évoque la récidive et estime qu’il ne faut pas sous-estimer l’acte posé par l’activiste. « C’est un acte qui peut donner des petits. Aujourd’hui, des gens disent : opération grilles du palais. Mettre dans la tête des gens ce genre de bravades, ça peut être des portes d’entrée de subversions graves et inattendues qui peuvent conduire à tout, à l’ère du terrorisme, des réseaux et des narcotrafiquants… »