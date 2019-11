Me SALL DEFIE WADE – “Nous assumons ce qu’Oumar Sarr a fait”

C’est dans un bref entretien qui fait le tour des réseaux sociaux ce dimanche 24 novembre que Me Amadou Sall dit ses quatre vérités à l’actuelle direction du Parti démocratique sénégalais (Pds). Ce, au lendemain d’une note circulaire du secrétaire général national du Pds dans lequel Abdoulaye Wade dit constater “la démission de fait d’Oumar Sarr” du Pds. Le pape du sopi reproche, entre autres, à son ex-numéro 2 la création d’un mouvement dénommé “And suqqali sopi”. Mais pour Me Amadou Sall, cette note circulaire de Wade est “nulle et non avenue”.

“Nous exprimons notre totale solidarité à Oumar Sarr“, laisse entendre l’ex-avocat de Karim Wade. Et de poursuivre : “Nous assumons ce qu’il a fait. Nous continuerons de le faire et nous continuerons d’être membres du Parti démocratique sénégalais sénégalais.” Avant de défier Abdoulaye Wade : “Nous continuerons d’agir et de mener nos activités dans le Pds“. Parce que, pour lui, “le Parti démocratique sénégalais n’a jamais interdit les mouvements“. Par conséquent, souligne-t-il, “cette décision est nulle et non avenue. Elle ne nous concerne pas.”

En outre, Me Amadou Sall assure que l’Alliance “Suqqali sopi” va poursuivre sa tournée nationale.

Auteur: Nettali.com