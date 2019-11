Soham Wardini…invitée surprise de Taxawu Sénégal France

TAXAWU SÉNÉGAL FRANCE HONORÉ PAR MME SOHAM EL WARDINI MAIRE DE DAKAR ( SÉNÉGAL ) .

Invitée par l’association des maires de France et des Présidents intercommunalité ( A M F ) à son 102ème congrès du 19 au 21 Novembre 2019 à Paris Porte de Versailles (Pavillon 5) , en même temps que le salon des maires et des collectivités locales (S M C L ), Mme la mairesse de Dakar, SOHAM EL WARDINI, en dépit de son temps précieux, a honoré de par sa présence, le mouvement de TAXAWU SÉNÉGAL FRANCE lorsde sa réunion tenue le Samedi 23 Novembre 2019.

Mme la maire SOHAM El WARDINI avait tenu à être présente à cette rencontre afin de remercier TAWAXU SÉNÉGAL FRANCE pour l’accueil et la prise en charge de quelques membres de sa délégation.

Enfin, cerise sur le gâteau, la maire a recommandé à sa fille résidant en France qui l’accompagnait à cette réunion, d’intégrer le mouvement TAXAWU SÉNÉGAL FRANCE.

NDOYE IBRAHIMA

TAXAWU SÉNÉGAL FRANCE