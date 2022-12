Me Ousmane Seye, leader de la Coalition Pour l’Emergence (Cpe)

Me Sèye sur les fonds Covid : « Je suis un partisan de la lutte contre la corruption »

Me Ousmane Sèye a rappelé au ministre de la justice son rôle dans l’affaire du rapport de la Cour des comptes sur les fonds force Covid-19. La robe noire met les personnes épinglées face à leurs responsabilités.

« La constitution du Sénégal prévoit la transparence dans la gestion publique des affaires. Le président de la République a modifié la loi sur la Cour des comptes pour rendre à cette Cour son efficacité. Il a aussi mis en place l’Ofnac. Donc on ne peut pas douter de la volonté du Président de la République de lutter contre la corruption et diriger la transparence dans les affaires publiques en règle constitutionnelle. De ce fait, c’est cela le travail de la Cour des comptes : contrôler comment le budget de l’Etat est exécuté. Donc la Cour fait des recommandations et elle peut demander après avoir contrôler certains établissements publics ou sociétés nationales, l’ouverture d’une information judiciaire », a-t-il déclaré à nos confrères d’Actusen.

Selon lui, « s’il y a des indices de détournements ou des soupçons, on doit ouvrir une information judiciaire pour clarifier les choses. Donc j’estime que les recommandations qui ont été formulées par la Cour des comptes pour l’ouverture d’une information judiciaire notamment contre certains responsables à qui on avait confié les deniers publics, effectivement cette information judiciaire sera ouverte. A partir de ce moment, le juge sera saisi. Si les personnes sont innocentes, elles bénéficieront d’un non-lieu et au cas contraire, surtout à cette époque de la Covid-19 où il y a des morts, des blessés, le pays a souffert, ces personnes seront sanctionnées sans aucun doute. »

« C’est le rôle du Ministre de la justice d’ouvrir une information judiciaire. Son rôle est de transmettre le rapport à la justice. Et à celle-ci de faire son travail. Il n’y a pas de polémique. Et moi, je suis un partisan de la lutte contre la corruption. Vous ne pouvez pas, à une époque où tout le monde est stressé, des personnes meurent et d’autres hospitalisées, détourner l’argent qu’on vous confie pour leur venir en aide. C’est abominable », conclut-il.