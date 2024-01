Médina-Mary : Découverte d’un chantier de mini-forage clandestin (photos)

L’Association internationale pour Médina-Mary (AIMM) informe l’opinion publique nationale que le poste police de la Direction de la police de l’air et des frontières (DPAF) de Médina-Mary (département de Vélingara) a découvert et mis fin, hier lundi 8 janvier 2024, aux travaux de construction d’un mini-forage hydraulique clandestin à la frontière avec la Gambie, à environ 6 km, au nord de Médina-Mary,

Le chantier était mené par un Gambien, à l’intérieur d’une brousse, loin de tout regard, sur la route Médina-Mary-Gambissara (Gambie). L’année dernière, il avait entrepris la construction d’un mur de clôture sur un premier site qu’il s’était auto-octroyé en territoire sénégalais, non loin de la frontière. Il avait alors été stoppé net par la DPAF de Médina-Mary.

Cette fois-ci, il s’apprêtait à mettre en valeur et exploiter sans aucune autorisation légale, une nouvelle parcelle à l’intérieur du Sénégal. Informés, des éléments du poste de police de la DPAF se sont rendus sur les lieux où ils ont découvert un impressionnant matériel de forage hydraulique, composé entre autres, d’un lot de tuyaux, d’une machine de forage ou foreuse, des réservoirs d’eau ; des piquets. Les policiers ont saisi la foreuse, qu’ils ont remise à la douane, car ayant été introduite de manière frauduleuse au Sénégal.

Cette situation rappelle l’installation irrégulière depuis 2019, d’un autre gambien et sa famille en territoire sénégalais, non loin de la frontière avec son pays. En avril 2019, son père y a été enterré à l’insu de l’administration sénégalaise. En octobre 2020, il y a enterré également l’un de ses parents décédé dans son pays, en méprisant l’Etat du Sénégal, en déclarant au policier du poste DPAF de Médina-Mary qui voulait l’en empêcher, que « le corps (de son parent) sera enterré sur ces lieux que cela plaise ou non au Sénégal ». Malgré ce défi, il n’a jamais été inquiété et vit tranquillement sur les lieux, qu’il veut maintenant ériger en village. Certains qualifient d’ailleurs ce lieu, de « fumoir de drogue » du fait qu’il est un lieu de rencontre de tous ceux qui s’adonnent à la drogue dans son village.

L’AIMM salue, une fois de plus, le succès du poste DPAF de Médina-Mary qui démontre quotidiennement son utilité dans la zone et auprès des populations malgré, son dénuement total (manque de locaux de travail, insuffisance du personnel, manque de moyens de matériel). Elle se félicite aussi de la bonne de collaboration entre la police et les populations, qui a permis de démanteler le chantier de forage hydraulique illégale.

La veille, dimanche 7 janvier 2024, ces mêmes éléments du poste de la DPAF de Médina-Mary avaient intercepté deux charrettes remplies de troncs d’arbres qui se rendaient en Gambie pour les écouler. Ce qui indique que ce trafic qu’on croyait révolu dans la zone, existe toujours.

Association internationale pour Médina-Mary (AIMM)