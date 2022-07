Médina : Une dalle s’effondre et tue une fille de 17 ans

Le drame s’est produit ce mercredi en début d’après midi à la Médina, un quartier situé au cœur de la capitale sénégalaise. La dalle d’une maison abritant un Daarra, sise à la rue 39 angle 9 s’est affaissée faisant un mort de 5 blessés.

La victime, une fille âgée de 17 ans, du nom de Rokhaya Dieye, communément appelée maman. Sous le choc, son oncle qui a réussi à faire sortir les blessés des décombres, raconte : « Le plafond s’est effondré au moment où Rokhaya descendait des escaliers. Lorsque j’ai entendu un grand bruit, j’ai couru et j’ai fait irruption dans le bâtiment. J’ai trouvé mon neveu et la mère de la victime sous les décombres. Et au moment où j’essayais de les aider, l’autre partie du bâtiment s’est affaissée sur moi et sur un ami qui s’en est tiré avec une fracture à l’épaule ».

Les blessés ont été évacués à l'hôpital Abass Ndoa de Dakar.